Video-snimci zasjedanja parlamenta i odbora imali više od 20 odsto manje pregleda nego godinu ranije, iako su pojedine teme i dalje privlačile veliku pažnju

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Interesovanje javnosti za teme o kojima se raspravlja u Skupština Crne Gore opalo je tokom 2025. godine u odnosu na 2024, pokazuju podaci sa zvaničnog Jutjub kanala zakonodavnog doma.

Prema tim podacima, video-snimci zasjedanja Skupštine, skupštinskih odbora i drugih parlamentarnih događaja imali su u 2024. godini ukupno 2.319.098 pregleda, dok je u 2025. taj broj pao na 1.816.688, što predstavlja pad od 21,66 odsto. Da bi se jedan pregled registrovao na toj platformi, korisnik mora da odgleda najmanje 30 sekundi sadržaja, prenosi portal Vijesti.

Šta je najviše gledano

U 2024. godini najveću pažnju javnosti privukle su:

sjednica na kojoj je izglasana rekonstrukcija Vlade i ulazak koalicije „Za budućnost Crne Gore“ (65.437 pregleda),

kontrolno saslušanje tadašnjeg ministra pravde Andreja Milovića, šefa SPO-a Predraga Šukovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića u vezi sa aferom „Do Kvon“ (65.344),

premijerski sat na kojem je predsjednik Vlade Milojko Spajić odgovarao na pitanja o Rezoluciji UN o Srebrenici i slučaju Do Kvon, pišu Vijesti.

Tokom 2025. godine najgledanija je bila sjednica posvećena Sporazumu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (54.358 pregleda), zatim premijerski sat održan nakon četvoromjesečne pauze, na kojem je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović iznio operativne podatke o ubistvu Gorana Žugića, kao i zasjedanja Anketnog odbora o navodno politički motivisanim ubistvima.

Duplo manje premijerskih satova

Dodatni razlog za veću gledanost u 2024. leži u činjenici da je te godine održano 10 premijerskih satova, dok ih je u 2025. bilo duplo manje. Ukupna gledanost premijerskih satova pala je sa 232.367 pregleda u 2024. na 119.325 u 2025. godini.

Najgledaniji premijerski sat u 2024. održan je 9. maja, kada je Spajić odgovarao na pitanja o Rezoluciji o Srebrenici i aferi Do Kvon, dok je u 2025. najveću pažnju privuklo zasjedanje krajem jula, održano nakon duže pauze u radu parlamenta.

Plenumi i odbori: Kontinuirani pad

I ostala zasjedanja Skupštine bila su manje praćena. Plenumi su u 2024. godini imali ukupno 1.322.050 pregleda, dok su u 2025. zabilježili 940.489. Sličan trend zabilježen je i kod skupštinskih odbora – sa 701.169 pregleda u 2024. na 692.522 u 2025.

Izuzetak predstavlja Anketni odbor koji se bavi slučajevima navodno politički motivisanih ubistava i napadima na novinare, čije su sjednice bile među najgledanijima u obje godine, pišu Vijesti.

Ostali sadržaji blago popularniji

Jedina kategorija koja je zabilježila rast gledanosti u 2025. godini jesu ostali parlamentarni događaji – poput dodjele Trinaestojulske nagrade, okruglih stolova i Dječijeg parlamenta – sa 64.352 pregleda, u odnosu na 63.512 u 2024.

Podaci ukazuju da, uprkos povremenim temama koje snažno zaokupe pažnju javnosti, interesovanje građana za svakodnevni rad parlamenta bilježi vidan pad, što otvara pitanje kako približiti zakonodavni proces široj javnosti i vratiti povjerenje u institucionalni dijalog.