Policija u Surčinu zadržala je muškarca (36) zbog sumnje da je u porodičnoj kući fizički napao vanbračnu suprugu i nanio joj teške tjelesne povrede, a tužilaštvo je zatražilo pritvor.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija iz Surčina donijela je rješenje o zadržavanju E. K. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Sumnja se da je 6. 2. 2026. godine, u porodičnoj kući u Surčinu, najprije vrijeđao oštećenu, svoju vanbračnu suprugu, a zatim joj, poslije kraće verbalne rasprave, zadao udarac u predjelu lijeve strane obraza i uha. Tom prilikom oštećena je zadobila tešku tjelesnu povredu.

Okrivljeni je u svojoj odbrani negirao izvršenje krivičnog djela.

Imajući u vidu da okrivljeni nema prijavljeno prebivalište, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog mogućnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenu da promijeni iskaz u njegovu korist.