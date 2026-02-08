Poznatu pjevačicu vrijeđali zbog afere s oženjenim muškarcem: Ostavio ženu i djecu zbog nje, pa se borili za potomstvo

Italijanska pjevačica Laura Pausini, imala je interesantan ljubavni život

Izvor: Youtube printscreen / laurapausinitv

Italijanska pjevačica Laura Pausini (51) bila je jedna od zvijezda koje su obilježile otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco, a ta čast pripala je i Maraji Keri i Andrei Bočeliju.

Osim njene karijere, javnosti je bio interesantan i njen privatni život.

Dugo je bila u fokusu javnosti zbog činjenice da je svog sadašnjeg supruga upoznala dok je još bio u braku. Ona i italijanski muzičar Paolo Karta započeli su svoju ljubavnu priču 2005. godine, dok je on još bio u braku sa Rebekom Gali, sa kojom ima troje djece.

Upoznali su se kada se on pridružio njenom bendu kao gitarista na turneji. Bili su osuđivani zbog toga što je on još uvijek bio zvanično oženjen, ali su se oglušili o kritike i izborili za svoju ljubav.

Nakon što su godinama pokušavali da dobiju zajedničko dijete, u tome su uspjeli 2013. godine, kada je Laura rodila djevojčicu Paolu. Za pjevačicu je to bio izuzetno težak životni period, a trudnoću je doživjela kao pravo čudo. Ne krije koliko uživa u majčinstvu.

Mnogima je takođe zanimljivo to što se Laura i Paolo gotovo dvije decenije nijesu vjenčali, iako su bili u vezi. To se promijenilo 2023. godine, kada su nakon 18 godina zajedničkog života izgovorili sudbonosno „da“ na intimnoj ceremoniji u Rimu.