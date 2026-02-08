Vladajuća koalicija imaće više od 310 poslaničkih mjesta u Donjem domu parlamenta

Izvor: Profimedia

Vladajuća Liberalno demokratska partija Japana (LDP), na čijem je čelu premijerka Sanae Takaiči, ostvarila je ubjedljivu pobjedu na današnjim parlamentarnim izborima u Japanu, a projekcije pokazuju da će koalicija predvođena LDP-om osvojiti više od dvije trećine poslaničkih mjesta.

Prema pisanju lista The Japan Times, LDP, koja je prije izbora imala 198 mandata, zajedno sa koalicionim partnerom, Japanskom partijom inovacija (JIP), gotovo sigurno će osvojiti najmanje 310 mjesta u Donjem domu parlamenta.

Takav rezultat omogućava vladajućoj koaliciji da lakše prevaziđe političke prepreke nastale zbog nedostatka većine u Gornjem domu, čime se značajno jača stabilnost izvršne vlasti.

Takaiči je poručila da planira dodatno jačanje saradnje sa JIP-om, podsjećajući da su dvije stranke već usaglasile zajednički politički sporazum u periodu kada je LDP ostala bez dotadašnjeg koalicionog partnera.

„Sastavili smo zajednički sporazum o politici, tačku po tačku, sa Japanskom partijom inovacija, sa kojom dijelimo sličnu viziju države, nakon što nas je napuštanje Komeita dovelo u tešku političku poziciju“, kazala je Takaiči.