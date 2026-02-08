logo
Tea u šoku zbog otmice Daniela Kajmakoskog, spomenula i Milicu Todorović: "Tuđi život, tuđi problemi"

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Tea Tairović ostala je vidno zatečena pitanjima novinara o otmici pjevača Daniela Kajmakoskog, događaju koji je potresao javnost.

Tea u šoku zbog otmice Daniela Kajmakoskog, spomenula i Milicu Todorović: "Tuđi život, tuđi problemi Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tea Tairović se i ovog vikenda pojavila na beogradskom aerodromu, na koji je sletjela u pratnji supruga Ivana.

Kada su je novinari upitali da prokomentariše slučaj otmice makedonskog pjevača Danijela Kajmakovskog, o kojem bruji region, ostala je vidno zatečena. Tea je priznala da nije upućena u dešavanja, jer je cijeli dan bila bez telefona.

„Šta? Ne, ne, ne znam. Je li to stvarno ili neka šala? Bože dragi. Nisam čula, isključen mi je telefon cijeli dan, ne znam šta se dešava“, rekla je šokirano Tea, istakavši da se njoj ništa slično nikada nije dogodilo.

„Daleko bilo. Ivan i ja se ne odvajamo, vezani smo kao crijeva“, istakla je pjevačica.

Tea je potom otkrila da li se čula sa Milicom Todorović.

„Uopšte ne bih o toj temi. Tuđi život, tuđi problemi i tako treba da ostane. Čule smo se, čestitala sam joj rođenje sina. Neka su živi, zdravi, srećni i nasmijani zauvijek“, poručila je Tea Tairović.

