Žena oca djeteta Milice Todorović ulazi u rijaliti? Spremna da iznese sve detalje

Drama oko partnera Milice Todorović i njegove supruge Lj. M. ne jenjava, a iz dana u dan pojavljuju se novi detalji koji dodatno podgrijevaju interesovanje javnosti. Nakon što je Lj. M. samoinicijativno odlučila da se oglasi i iznese određene tvrdnje u javnosti, priča je dobila potpuno novi zaplet.

Ponuda koja se ne odbija

Posljednja informacija jeste mogućnost da Lj. M. postane dio rijaliti programa "Elita". Kako se spekuliše, produkcija joj je ponudila priliku da pred milionskim auditorijumom iznese svoju stranu priče, ali i da detaljnije govori o odnosu sa partnerom, kao i o svemu što je, prema njenim riječima, prethodilo aktuelnim dešavanjima.

Izvori bliski produkciji navode da je interesovanje za njen ulazak veliko, upravo zbog činjenice da se već našla u centru medijske pažnje, te da bi njen boravak u rijalitiju mogao dodatno da rasvijetli okolnosti čitavog slučaja. Ipak, za sada nije poznato da li je Lj. M. ovu ponudu prihvatila, niti kakav je njen konačan stav po tom pitanju.

Zatišje pred buru

Prijatelj partnerke oca djeteta Milice Todorović otkrio je detalje skandala.

"Sve se više govori o tome da je zbog cijele drame dobila ponudu da uđe u najgledaniji rijaliti i da ispriča šta joj je na srcu i duši. Nije sve tako kako izgleda. Poznajem i nju i njega i nije sve tako kako izgleda. Nije ni ona cvećka. Iznijela je stranu priče koja njoj odgovara, ali nije otkrila sve detalje. Dosta toga je prećutala. To je učinila zbog toga što joj je teško palo da je njen muž ostavio i otišao kod pjevačice. Kraj njihovog odnosa nije od juče. Ne branim njega, ali oni oboje odavno imaju svoje živote koje vode", priča izvor.