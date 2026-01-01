logo
Tea Tairović pokazala obline za najluđu noć: Sve puca na njoj, duboki dekolte i ultra kratka haljina koja oduzima dah

Tea Tairović pokazala obline za najluđu noć: Sve puca na njoj, duboki dekolte i ultra kratka haljina koja oduzima dah

Autor Ana Živančević

Autor Ana Živančević
0

Tea Tairović poznata je po svojim izazovnim stajlinzima.

Tea Tairović pokazala obline za najluđu noć: Sve puca na njoj, duboki dekolte i ultra kratka haljina Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Tea Tairović je za doček Nove godine nastupila u jednom od prestižnih beogradskih hotela. U hotel je stigla u pratnji supruga Ivana, obučena u elegantnu zlatnu haljinu, dok je preko ramena nosila bundu.

Tea je sa osmjehom pozirala fotoreporterima i oduševila prisutne svojim stajlingom, ali i besprekornom figurom, na kojoj je, kako se vidi, predano radila.

Pogledajte fotografije Tee Tairović:

Otkazan nastup

Podsjetimo, dnevna žurka u Novom Sadu, na kojoj je trebalo da nastupe pjevačice Tea Tairović i Zorana Mićanović, otkazana je, a stiglo je i zvanično saopštenje.

Kako se navodi na Instagram profilu organizatori, sve je trebalo da se održi u sportskoj hali "Spens", ali do toga očigledno neće doći.

U prvi mah je nastao opšti haos na mrežama budući da nisu navedeni razlozi, već je samo objavljena promotivna fotografija pomenutih pjevačica i da je nastup otkazan, ali posle je stiglo i zvanično saopštenje.

