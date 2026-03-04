Iz MVP je naglašeno da je evakuacioni let iz Dubai uspješno realizovan, te da su svi putnici bezbjedno stigli u Crnu Goru.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Avion sa 138 putnika, koji je jutros u 11 časova po lokalnom vremenu poletio iz Dubaija, sletio je u 15.15 časova na Aerodrom Tivat, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova MVP.

Let je organizovan zahvaljujući koordinaciji Vlada Crne Gore, aviokompanije Flydubai i Ambasade Crne Gore u Abu Dabiju.

Na letu su, osim državljana Crne Gore, bili i državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Južnoafričke Republike.

