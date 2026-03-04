Tvrde, između ostalog, i da Mujović "šalje emisare sa svih strana" da "moli za milost" lidera DNP-a Milana Kneževića kako ne bi bio smijenjen.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Demokratska narodna partija (DNP) "preporučila" je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću "da ne prijeti" stanovnicima Botuna i Zete.

Tvrde, između ostalog, i da Mujović "šalje emisare sa svih strana" da "moli za milost" lidera DNP-a Milana Kneževića kako ne bi bio smijenjen.

"Javni istupi bivšeg gradonačelnika Saše Mujovića odavno su poprimili elemente ozbiljne političke dijagnoze i bipolarnog političkog poremećaja, pošto je sebe poistovijetio sa državom i svim njenim institucijama. Dojučerašnji DPS – ovac, potrčko Duška Markovića, doktor sumnjive diplome, Saša Mujović nikako da se odvikne od prijetnji koje su bile osnovna karakteristika njegovog šefa Duška Markovića koji nam je uoči avgustovskih izbora 2020. prijetio traktorima. Tako je i danas, bivši gradonačelnik optužio građane Botuna da stoje iza incidenta paljenja mašine na gradilištu u ovom selu, prijetieći im nekakvim crvenim linijama, vjerovatno pod utiskom rata na Bliskom istoku. Zato mu toplo preporučujemo da ne prijeti građanima Botuna i Zete, jer je jedina crvena linija koja je pređena ona od 30. decembra kad je 670 policajaca uhapsilo čitavo jedno selo, a čemu je Mujović dao nemjerljiv i sramni doprinos, što mu nijedan Zećanin nikad neće zaboraviti", piše u reagovanju.

Pitali su Mujovića da objasni javnosti kako je bilo koji pojedinac mogao da prođe pored obezbjeđenja i nekoliko patrola policije i zapali rovokopač, a da ne bude uhvaćen.

"I umjesto što UP poziva na informativni razgovor građane Botuna, bolje bi bilo da je pozvala Sašu Mujovića i Aleksandra Nišavića, jer upravo njima dvojici najviše odgovara bezbjednosna eskalacija u Zeti", dodaje DNP.

Kažu da se Mujović, otkad je podnijeta inicijativa za skraćenje mandata Skupštini glavnog grada, i najavljena mogućnost njegove "i formalne smjene" nalazi "u stanju panike i paranoje", i na svaki način sebe pokušava predstaviti "kao velikomučenika koji bdije nad Podgoricom."

"Zato ovih dana i šalje emisare sa svih strana da moli za milost Milana Kneževića kako ne bi bio smijenjen, a istovremeno radikalizuje javni prostor svojim izjavama šaljući poruku da je potpuno obolio od bolesti zvane 'foteljizam'. Toliki strah od gubitka vlasti kod Mujovića i njegovih najbližih saradnika vjerovatno ima svoju krivično pravnu pozadinu koja svakim danom postaje jasnija svakom građaninu Podgorice i koju neće moći izbjeći", dodaje DNP.

Pozvali su nadležne organe da nepristrasno i u skladu sa zakonima sprovedu istragu o današnjem incidentu u Botunu, i da se "ne povode prema Mujovićevim zapaljivim izjavama i potrebi da istovremeno bude dežurni policajac, tužilac i sudija".

"Građani Zete i Botuna ispratili su mnoge mujoviće, a ovom bismo poručili za njegovo dobro, da počne uništavati dokumentaciju kad bude napuštao kabinet, osim ako ne želi da je koristi umjesto jastuka u Spužu", piše u reagovanju.