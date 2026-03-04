Francuski centar Matijas Lesor prolazi, nadamo se, poslednje faze priprema za povratak na teren

Bivši košarkaš Partizana Matijas Lesor već duže vremena nije na terenu. Panatiniakos je pokazao povjerenje u povratak na teren onog trenutka kad mu je Dimitris Janakopulos produžio ugovor, ali Francuz nikako da ponovo zaigra. Posle teške povrede na terenu se našao na Fajnal-foru u Abu Dabiju i od tada nije ponovo upisao minute.

Stvari idu dobrim tokom, pošto bivši igrač Partizana prolazi poslednje preglede kako bi se vratio na parket. A, potencijalni meč u kojem bismo Lesora mogli da vidimo ponovo na parketu je 15. mart i susret Panatinaikosa i AEK-a.

Lesor je doživio prelom fibule lijeve noge, povreda je uznemirila čitavu javnost, pa je na račun bivšeg košarkaša Partizana stigao veliki broj poruka podrške. Potom je uspio da se vrati na teren u finišu sezone, ali Panatinaikos nije uspio a ponovi rezultat i ponovo postane šampion Evrolige, a čini se da je povreda Lesora u mnogome uticala na ishod rezultata tima Ergina Atamana.

Ipak, očekivalo se da će u novoj sezoni biti onaj stari, no to se još nije dogodilo. Ipak, ima pomaka! Lesor je u januaru počeo a trenira individualno, a uskoro bi mogao da se vrati na parket kako javlja novinar SDNA Sotiris Vetakis. "Matijas Lesor, prema informacijama, iskoristio je slobodan dan i otputovao u Italiju kako bi obavio poslednju kontrolu i dobio dozvolu od holandskog hirurga Nika van Dajka (koji operiše i u Pizi)", stoji u objavi.

Ο Mathias Lessort, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησε το ρεπό και ταξίδεψε στην Ιταλία για να έχει τον τελευταίο έλεγχο-έγκριση από τον Ολλανδό χειρουργό Niek van Dijk (χειρουργεί και στην Πίζα).



Ο Ολλανδός καθηγητής διαπίστωσε πως όλα είναι “ok” για τον Γάλλο σέντερ και…pic.twitter.com/sxznF9fQ0V — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71)March 4, 2026

"Holandski profesor je utvrdio da je sve u redu sa povredom francuskog centra i sada se očekuje (moguće već večeras) da se priključi timskim treninzima, čime se u potpunosti potvrđuje prvobitna procjena Van Dajka. Prošle subote (28. februara) u emisiji 'Strong Side' smo otkrili da su u Panatinaikosu zaokružili 15. mart i meč Panatinaikos - AEK kao mogući datum povratka. Naravno, sve će zavisiti od reakcije Francuza na timske treninge i njegove fizičke spreme", navodi novinar.