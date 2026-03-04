Izlazak URE ne može poremetiti Jovanovićevu većinu u lokalnom parlamentu...

Izvor: GP URA

Opštinski odbor Građanskog pokreta URA Budva jednoglasno je donio odluku da uskrati podršku predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću i lokalnoj izvršnoj vlasti, navodeći da ne žele da podržavaju vlast koja pravi koruptivne dogovore na štetu Budve i njenih građana.

To se navodi u saopštenju ove partije.

Izlazak URE iz gradske vlasti bio je očekivan nakon što je 20 članova Opštinskog odbora nedavno napustilo partiju i dalo podršku Jovanoviću. Uslijedio je odgovor gradske uprave, pa je sa mjesta direktorice Mediteranskog sportskog centra smijenjena Milica Ratknić, inače predsjednica budvanskog odbora URE. Nakon toga iz URE su najavili da će uskratiti podršku Jovanoviću.

Izlazak URE ne može poremetiti Jovanovićevu većinu u lokalnom parlamentu, imajući u vidu da njegova politička grupacija "Budva naš grad" broji devet odbornika, Evropski savez dva, a Demokratska partija socijalista sedam odbornika, čime imaju većinu u Skupštini od 33 odbornika. Jovanović ima podršku i do skoro opozicionog Pokreta za promjene, čiji mu je jedan odbornik, zajedno sa takođe opozicionim odbornikom PES-a, omogućio izglasavanje budžeta.

Iz budvanske URE ističu da je predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović izašao iz okvira svojih nadležnosti time što je javno promovisao projekat MK grupe kada je u pitanju dokapitalizacija Budvanske rivijere i prelazak većinskog kapitala u privatne ruke, kada su u pitanju hoteli "Slovenska plaža" i hotel "Aleksandar". Dodaju da je na taj način Jovanović zloupotrijebio službeni položaj, kršeći Zakon o lokalnoj samoupravi.

"Takođe, evidentan je izlazak iz nadležnosti predsjednika Opštine Budva stavljanjem parafa na sporazum između Vlade Crne Gore i zakupca hotela Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža, firme ‘Adriatic Properties’, koji predviđa izgradnju 63 stana za tržište", naglasili su iz budvanske URE.

Pored navedenih činjenica, OO URA Budva razmatrao je i rezultate izvršne vlasti u prethodnih godinu dana, te konstatovao da je najbolji pokazatelj rada vlasti na čelu sa Jovanovićem prenos 20 miliona eura sredstava za investicije iz budžeta za 2025. godinu u budžet za 2026. godinu.

"To je neumoljiv pokazatelj da su kapaciteti ovakve vlasti limitirani i da ona nema sposobnost da isporuči rezultate i realizuje obećanja iz platforme ‘Za spas Budve’, na osnovu koje je formirana vlast, dominantno zahvaljujući upravo našem opštinskom odboru, našoj odbornici i sekretaru Skupštine koji su pretrpjeli neviđeni pritisak, da bi u fotelje zatim zasjeli neki drugi ljudi, koji bez ikakvog obzira i skrupula sada pokušavaju da upravljaju Budvom suprotno interesima njenih građana, a u dosluhu sa organizovanim kriminalnim grupama čiji kadrovi uveliko zauzimaju pozicije u lokalnoj samoupravi", poručili su iz budvanske URE.

Na sjednici Opštinskog odbora, kako je saopšteno, konstatovan je i novi priliv članstva, što predstavlja posebnu satisfakciju i potvrdu ispravne politike koju vodi OO URA Budva.

Dodaju da je na sjednici data puna podrška rukovodstvu partije da nastavi sa principijelnom borbom za zaštitu interesa građana Budve i ispravljanje nepravdi, te da u lokalnom parlamentu URA djeluje kao konstruktivna opozicija i predlaže i glasa za sve što je u interesu građana Budve.

Na kraju je konstatovan i značajan broj novih članova URE u Budvi u posljednjih nedjelju dana, što, kako su kazali, predstavlja posebnu satisfakciju i nagradu za politiku koju vodi URA Budva.