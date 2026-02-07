"Kukavica, dozvolio je da sad pate dvije žene i troje djece": Jovana Jeremić žestoko oplela po Miličinom partneru

U jeku drame kroz koju gotovo odmah po porođaju prolazi pjevačica Milica Todorović oglasila se voditeljka Jovana Jeremić.

Izvor: Pink printscreen

Osim što joj je čestitala na prinovi u razgovoru za medije, Jovana je i oplela po navodno oženjenom partneru Todorovićeve, napominjući da je "po svemu sudeći kukavica koja je dozvolila da u ovom trenutku dvije žene pate, kao i troje djece".

Što se nje tiče, otac malog Bogdana je slab muškarac.

"Vi znate moj stav, da ja ne mogu da podržim nešto što nije u skladu sa moralom i to je moj stav. Meni je mnogo drago što se Milica ostvarila kao majka i čestitam joj rođenje sina, a u ovom slučaju nije kriva ni ona, ni žena oca Miličinog djeteta. Milicu poznajem i volim, ne želim da se moje riječi izvuku iz konteksta", naglasila je Jovana, pa nastavila o tome kako bi "oženjeni partner pjevačice da je muško i te kako znao šta hoće".

"Tu je kriv samo dotični gospodin, koji ne zna ili nije znao hoće ili neće da se razvede; ja čovjeka ne poznajem, ali iz djela njegovih mogu da zaključim da je kukavica i pi*da koja nije odlučila da li će da ostavi ženu i da bude sa Milicom ili neće. Dozvolio je da u ovom momentu pate dvije žene i troje djece. To je za mene slab muškarac, pi*da i kukavica. Jadna majka koja sina odgaji, odškoluje i vaspitava na takav način. On da je muško, znao bi šta hoće", prokomentarisala je ona.

Prema Jovaninim riječima, takođe, nije problem razvesti se i nije nemoralno razvesti se, ali je "nemoralno biti u braku, a praviti dijete drugoj ženi".

"Milicu je doveo na stub srama"

"Koliko sam ja razumjela, njegova žena hoće da se razvede, a on joj to ne dozvoljava. Svojim ponašanjem doveo je Milicu Todorović na stub srama, jer će biti okarakterisana kao žena koja raskućava brak, kao žena koja želi nasilnim putem da otme muškarca iz porodice. Tako svaki prosječan Srbin gleda, ali ko zna šta je on obećao. Njen grijeh je i greška što je ulazila u priču sa njim dok na papiru nije vidjela razvod braka, a onda dolazimo na ono moje - što nije na papiru, nije se dogodilo", zaključila je Jeremićeva za Informer.

Pogledajte prvu Miličinu objavu iz porodilišta i apel: