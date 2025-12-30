Otkazan nastup Tee Tairović u Novom Sadu: Na udaru i ova poznata folkerka, ništa od dnevne žurke

Kako ističu iz organizacije, niko od izvođača ne snosi krivicu.

Dnevna žurka u Novom Sadu, na kojoj je sjutra trebalo da nastupe pjevačice Tea Tairović i Zorana Mićanović, otkazana je, a stiglo je i zvanično saopštenje.

Kako se navodi na Instagram profilu organizatori, sve je trebalo da se održi u sportskoj hali "Spens", ali do toga očigledno neće doći.

U prvi mah je nastao opšti haos na mrežama budući da nisu navedeni razlozi, već je samo objavljena promotivna fotografija pomenutih pjevačica i da je nastup otkazan, ali posle je stiglo i zvanično saopštenje.

"Dnevna žurka u sporskoj hali "Spens" je otkazana iz tehničkih problema u samoj hali, krivica nije ni na izvođačima, ni na organizaciji. Tea Tairović je pripremala cio program za ovaj događaj, a mi smo pripremali sve što je do nas. Probali smo i da sam događaj prebacimo u drugi prostor, ali nismo našli adekvatno mjesto da se žurka takve vrste održi, a da već nije bukirano prije toga. U ime organizacije i u ime pjevačica Tee Tairović i Zorane Mićanović se izvinjavamo svima koji su kupili karte i radovali se ovom događaju. Novac od karata će, naravno, biti vraćen", navodi se u zvaničnom saopštenju.