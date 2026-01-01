Velagić tvrdi da je iz lokala pobjegao jer je bio uplašen za život.

Izvor: TV Pink / screenshot

Vesna i Đole Đogani u novogodišnjoj noći imali su zakazan nastup u Njemačkoj, a u jednom trenutku Đole je saopštio da nakon prvog bloka više neće pjevati jer im honorar nije isplaćen.

On je tada optužio organizatora Huseina Velagića da je pobjegao sa novcem, a sada se i on oglasio i iznio svoju stranu priče.

Vidi opis "Uzeo je 11.000€ i poslao momke na vrata da mi prijete": Oglasio se organizator nakon Đoganijevih optužbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Husein tvrdi da je Đoletu i Vesni isplatio 11.000 eura, te ih je optužio za prijetnje.

"Ja sam Đoganijevima unaprijed dao 11.000 eura i ostalo je da im dam još 5.000 i rekao sam im da sačekaju za ostatak. Međutim meni je pozlilo, ja sam bolestan čovjek, imam sve papire i završio sam u hitnoj. Đogani mi je poslao strašne momke na kućna vrata koji su mi prijetili", rekao je on, pa nastavio da iznosi šokantne tvrdnje:

"Samo dragi Bog zna koliko sam ja pošten čovjek. Sve ide na sud. Prekidam saradnju sa Đoganijem. A i ostali su dobili svoje pare, Zoran Janković 1.500, Đoganijevoj sestri koja živi u Njemačkoj u blizini Bohuma dao sam 11.000 eura. Ja sam u Hitnoj i borim se za život i bojim se da ću da umrem", rekao je on, pa odgovorio na pitanje zbog čega je napustio svirku.

"Morao sam pobjeći jer su prijetili da će mi zapaliti automobil koji vrijedi 20.000 eura i ubili bi me. Od policije sam potražio zaštitu. Ako se ovako nastavi biće mrtvih glava", rekao je on prenosi "Najportal".

Na pitanje ko mu je prijetio odgovorio je: "Đogani i Slovenac."