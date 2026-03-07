Rat u Ukrajini sve više prerasta u visokotehnološki sukob u kojem pored dronova ključnu ulogu počinju da igraju i naoružani kopneni roboti.

Izvor: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Ukrajinska vojska već koristi bespilotna kopnena vozila za napade, izviđanje i spašavanje ranjenih, dok stručnjaci upozoravaju da bi uskoro na bojnom polju mogli da se sukobljavaju roboti bez prisustva ljudi.

Rat robota već počeo

Od početka ruske invazije rat u Ukrajini pretvorio se u tehnološki sukob u kojem dominiraju dronovi, bespilotni čamci i sada – kopneni roboti.

Bespilotna kopnena vozila (UGV), kako ih naziva ukrajinska vojska, već su korišćena u borbama. Prema pojedinim izvještajima, ovi sistemi su uspješno odbijali ruske napade, a u pojedinim slučajevima čak su primorali ruske vojnike na predaju.

Ukrajinski oficir Oleksandr Afanasiev iz brigade K2 tvrdi da njegova jedinica ima prvi bataljon robota u svijetu.

"Robot ratovi se već događaju", kaže on.

Naoružani roboti na liniji fronta

Ukrajinska vojska koristi robote na koje su montirani mitraljezi "kalašnjikov". Ovi sistemi mogu da pucaju na neprijateljske položaje na mjestima gdje bi za pešadiju bilo previše opasno.

"Oni otvaraju vatru na bojnom polju gdje bi se pešadinac plašio da se pojavi. Ali UGV je spreman da rizikuje svoje postojanje", objašnjava Afanasiev.

Robot Wars in Ukraine. - Armed robots take to the battlefield in Ukraine warhttps://t.co/DKgVCFEahC — David Blackhall (@DaveDB32)March 7, 2026

Pored toga, koriste se i kamikaza roboti punjeni eksplozivom koji se šalju na neprijateljske položaje i skloništa. Za razliku od vazdušnih dronova, oni se kreću gotovo nečujno, pa neprijatelj često nema upozorenje da dolazi napad. Iako su roboti sve napredniji, odluka o otvaranju vatre i dalje ostaje u rukama ljudi.

"Savremeni UGV sistemi su djelimično autonomni. Oni mogu sami da se kreću, posmatraju i otkriju neprijatelja. Ali odluku o otvaranju vatre i dalje donosi čovjek – njihov operater", rekao je zamjenik komandanta 33. mehanizovane brigade, koji koristi pozivni znak "Afgan".

"Roboti mogu pogrešno identifikovati osobu ili napasti civila. Zato konačna odluka mora biti ljudska", dodao je on.

U većini slučajeva operateri upravljaju robotima na daljinu preko interneta, sa bezbjedne lokacije.

Ukrajina sve više ulaže u ovu tehnologiju. Roboti mogu biti opremljeni mitraljezima, bacačima granata, ali i koristiti se za postavljanje mina ili bodljikave žice.

Ipak, najveći broj bespilotnih vozila i dalje služi za logistiku – dostavu municije i evakuaciju ranjenih vojnika.

Bivši komandant ukrajinske vojske Valerij Zalužni smatra da će u budućnosti roboti i dronovi djelovati u velikim koordinisanim "rojevima".

"U bliskoj budućnosti vidjećemo desetine, pa čak i stotine pametnijih i jeftinijih dronova koji napadaju iz različitih pravaca i visina – iz vazduha, sa zemlje i sa mora u isto vrijeme", rekao je on.

Ukraine is building a robot army.



Ground drones. Battlefield AI.



Autonomous logistics.

2026 goal: technological superiority over Russia.



Fewer soldiers in kill zones.

More machines doing the dangerous work.



War is changing.https://t.co/zf4CD48emRpic.twitter.com/hlvAaNMjI7 — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540)March 6, 2026

I Rusija razvija borbene robote

Slične sisteme razvija i Rusija. Među njima je robot "Kurier", koji može biti opremljen bacačem plamena ili teškim mitraljezom.

Ruska vojska koristi i kamikaza robote "Ljaguška" ("Žaba") za uništavanje ukrajinskih položaja.

Stručnjaci smatraju da je samo pitanje vremena kada će se roboti obje strane direktno sukobiti na bojnom polju.

Direktor ukrajinske kompanije Devdroid Jurij Poricki kaže da to više nije naučna fantastika.

"Pre ili kasnije naš udarni UGV suočiće se sa njihovim udarnim UGV-om na bojnom polju. Rat robota možda zvuči kao naučna fantastika, ali na bojnom polju nema naučne fantastike. To je naša realnost", rekao je on.

Planovi za desetine hiljada robota

Ukrajinska kompanija Tencore proizvela je više od 2.000 robota za vojsku tokom 2025. godine, a očekuje da će potražnja 2026. porasti na čak 40.000.

Direktor kompanije Maksim Vasilčenko smatra da će roboti uskoro postati nezamjenljiv dio modernog ratovanja.

"Udarni roboti postaće neophodni, u to nema nikakve sumnje", rekao je on.

Prema njegovim riječima, u daljoj budućnosti moguće je i da će roboti na ratištu imati humanoidni oblik i boriti se slično kao ljudi.

"To više neće biti naučna fantastika", zaključio je Vasilčenko.