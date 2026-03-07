Holivudske scene i poznati glumci u spotu Bijele kuće izazvali ismijavanje na društvenim mrežama

Izvor: X/Breaking911

Britanski list Gardijan piše o najnovijem propagandnom potezu Bijele kuće, koji naziva „slopagandom“, komunikacijskom strategijom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa. Riječ je o 42 sekunde dugom videu inspirisanom holivudskim filmovima, objavljenom na zvaničnom nalogu Bijele kuće na mreži X, u kojem se obećava „pravda na američki način“ za Iran.

U snimku se smjenjuju scene iz popularnih filmova i serija, uključujući Iron Man 2, Gladijator, Hrabro srce, Top Gun, John Wick i Breaking Bad. Video počinje scenom iz Iron Man 2 u kojoj lik Tonija Starka, kojeg glumi Robert Dauni Džunior, izgovara: „Probudi se, tata je stigao“. Ironično, Dauni Džunior je poznat kao otvoreni kritičar Trampa i podržavao je njegovu demokratsku protivnicu Kamalu Haris tokom predsjedničke kampanje 2024. godine.

JUSTICE THE AMERICAN WAY.pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse)March 6, 2026

U nastavku se pojavljuju Rasel Krou iz Gladijatora i Mel Gibson iz Hrabrog srca, filmova koji prikazuju male grupe koje se suprotstavljaju moćnim imperijama. Kratko se pojavljuje i Tom Kruz kao pilot Maverik iz Top Guna, zatim lik advokata Džimija Mekgila iz serija Breaking Bad i Better Call Saul, kao i Kijanu Rivs iz filma John Wick koji izgovara poznatu rečenicu: „Mislim da sam se vratio“. U videu je i Brajan Krenston kao Volter Vajt sa rečenicom „Ja sam opasnost“, iako je i on ranije javno kritikovao Trampa i njegovu politiku.

Video se završava kadrovima akcionih heroja i američkog ministra odbrane Pita Hegseta, uz frazu „savršena pobjeda“, poznatu iz serijala Mortal Kombat, i natpis „Bijela kuća“. Objavljivanje snimka izazvalo je veliko ismijavanje na društvenim mrežama, a mnogi komentatori optužili su Trampovu administraciju za neozbiljnost i uporedili njen stil komunikacije sa načinom na koji društvene mreže koriste tinejdžeri.

Administracija Donalda Trampa sve češće koristi provokativne vizuale i sadržaje generisane uz pomoć vještačke inteligencije kako bi prenijela političke poruke, što kritičari nazivaju „slopagandom“. Dodatne polemike izazvalo je i pitanje da li je Bijela kuća uopšte dobila dozvolu za korišćenje filmskih scena, s obzirom na to da su brojni umjetnici i muzičari ranije ulazili u sporove sa američkom administracijom zbog korišćenja njihove muzike i sadržaja bez dozvole.