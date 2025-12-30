logo
Vesna Đogani uzela Đoletovo prezime, iako se nikad s njom nije oženio: Evo šta joj zapravo piše u dokumentima

Autor Jelena Sitarica
Vesna Đogani se od prvog dana na estradi predstavlja pod ovim prezimenom, a evo šta joj zapravo piše u ličnoj karti

Vesna Đogani uzela Đoletovo prezime Izvor: MONDO

Od samog početka karijere, Vesnu Đogani znamo pod ovim imenom i prezimenom. Podsetimo, pevačica je decenijama u skladnom odnosu sa Đoletom sa kojim je dobila i dvoje dece, a mnoge je iznenadilo kada se saznalo da par nikada zvanično nije stao na "ludi kamen".

Pogledajte još njihovih fotografija:

Zbog toga je mnoge dodatno zbunilo jer se Vesna predstavlja pod prezimenom Đogani.

Ipak, u njenim dokumentima i dalje stoji devojačko - Trivić.

Podsetite se i kako je pevačica izgledala kada je tek postala deo grupe "Đogani fantastiko":

Vesna imala teško detinjstvo

Iako danas ima život kakav bi mnogi poželeli i na kom joj zavide, istina je da je pevačica imala veoma teško detinjstvo.

Pogledajte kako izgleda luks stan u kom danas živi:

Jedan deo života je provela u Domu za nezbrinutu decu, zbog čega joj je odnos sa roditeljima bio narušen.

- Odrasla sam u kući ispod mosta, imala sam samo parče hleba i parče neba. Iznad mosta bi svake nedelje prolazili navijači Crvene Zvezde i Partizana i pravili buku, ali nama deci je to bila najlepša muzika. Danas sam uspešna, mirna žena – rekla je jednom prilikom Vesna.

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove ‘Mama, mama’, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima - prisetila se Vesna.

