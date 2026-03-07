Bila je najpoznatija tatu umjetnica, slavila sotonu i udala se s rogovima: Sad je pravoslavka, svakog jutra ljubi ikone

Ket Von Di potpuno je promijenila svoj život, a danas je više fokusirana na svoju muziku i modni brend, dok je tetoviranje stavila na pauzu nakon brojnih tužbi.

Izvor: Instagram/hekatvond

Slavna tatu umjetnica Ket Von Di proslavlja 8. marta svoj 44. rođendan. Iako je se većina milenijalaca sjeća iz vremena kada je najprije učestvovala u hit emisiji „Miami Ink“, a potom i kroz njen lični rijaliti „LA Ink“, danas vjerovatno ovu „novu“ Kejt ne biste mogli da povežete sa onom starom.

Ketrin fon Drahenberg, kako joj je pravo ime, prekrila je svoje tetovaže crnom bojom, odrekla se „vike“, odnosno vještičarenja, kako još nazivaju ovu religiju.

Prešla je u hrišćanstvo, a potom i u pravoslavlje, i danas je fokusiranija na svoju muziku, modnu kolekciju obuće, ali i na porodični život, kao posvećena majka i supruga.

No, krenimo redom.

Ketrin fon Drahenberg rođena je u mjestu Montemorelos u Meksiku, a njena porodica ima njemačko-argentinsko porijeklo. Kada je imala četiri godine, preselili su se u Sjedinjene Američke Države, a Ket je sa šest godina počela da svira klavir i pokazuje interesovanje za umjetnost.

Međutim, sa 14 dobija svoju prvu tetovažu, a roditelji je godinu dana kasnije šalju u ozloglašenu Provo Kenjon školu za problematične tinejdžere, gdje je, isto kao i Paris Hilton, koja ju je takođe pohađala, iskusila zlostavljanje.

Sve to dovelo je do toga da Ket sa 16 godina prekine školovanje kako bi postala tatu umjetnica. Tehniku je učila samostalno i uz pomoć mentora. Njen talenat, kreativnost i posvećenost brzo su je izdvojili, pa je već sa 18 godina radila u tattoo studiju, razvijajući prepoznatljiv stil sa gotičkim, portret i fine-line motivima.

Afera sa mužem Sandre Bulok

Međutim, to nije bio jedini problem. Ket se svojevremeno našla na meti kritika i zbog afere sa tada još uvijek oženjenim Džesijem Džejmsom, koji je zbog nje ostavio Sandru Bulok.

Par je imao turbulentnu vezu, čak su se i vjerili, ali su se kasnije pojavile priče da je Džejms i nju varao.

Problematičan ljubavni život

Tatu umjetnica nije ni nakon toga imala sreće sa momcima. Iza nje je i brak s tattoo majstorom Oliverom Pekom...

kao i veze sa Aleksom Orbinsonom, sinom slavnog Roja Orbinsona, i Nikijem Siksom, basistom benda Mötley Crüe, kao i veliki ljubavni poraz koji je doživjela sa kanadskim muzičkim producentom Džoelom Zimermanom, kojeg svijet poznaje pod pseudonimom Deadmau5.

Oni su bili ludo zaljubljeni, nosili iste tetovaže, on ju je zaprosio preko Twittera, ona je rekla "da" - samo da bi nedugo zatim objavila da su raskinuli jer ju je Džoel sve vrijeme varao.

Doduše, sve se promijenilo kada je u njen život ušao Lifar Sajer, frontmen gotic-industrial benda "Prayers".

2018. rekli su sudbonosno "da", a njihovo vjenčanje šokiralo je svijet jer je bilo u gotik stilu.

Ket se udala u crvenoj vjenčanici sa rogovima sa strane. Kasnije iste godine, Ket je postala majka sina kom je dala ime Lifar Von Di Rejs.

Odrekla se okultnog i prešla u pravoslavlje

U tom periodu počinje i njena promjena. Odbacuje vještičarenje i okultizam, iz razloga što je željela da nađe dublju povezanost, mir i smisao u životu.

Samim tim, odlučila je i da prekrije brojne tetovaže koje više nisu bile u skladu sa njenim vrijednostima.