Bivša funkcionerka pozvana nakon pojave eksplicitnih snimaka na kojima je navodno sa odbjeglim Nikolom Drecunom

Izvor: Youtube/ Adria TV/ Screenshot

Podgorička policija sinoć je uzela izjavu od bivše funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i o tome obavijestila Osnovno državno tužilaštvo, nezvanično je potvrđeno „Vijestima“ iz Uprave policije.

Iz policije je saopšteno da je „predmet u radu“.

Prema nezvaničnim saznanjima, Pajković je pozvana na razgovor nakon što su se prije dva dana pojavila tri eksplicitna snimka.

Na jednom od snimaka, navodno, nalazi se zajedno sa odbjeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe