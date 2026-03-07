Saglasnost data samo za zaposlene sa medijskim zvanjima, dok su sporni koeficijenti za pomoćnike generalnog direktora i dio administracije

Izvor: MONDO

Ministarstvo finansija nije dalo saglasnost na predlog povećanja koeficijenata složenosti poslova za dio rukovodilaca Radio-televizije Crne Gore (RTCG), među kojima su i pomoćnici generalnog direktora Borisa Raonića. Iz tog resora upozorili su i da im javni servis još nije dostavio odgovor na dopis iz aprila prošle godine u kojem su tražili objašnjenje po kom osnovu su utvrđene zarade generalnog direktora i njegovih pomoćnika.

Saglasnost Ministarstva data je samo za koeficijente zaposlenih sa medijskim zvanjima, dok predložena povećanja za brojne rukovodeće i administrativne pozicije nijesu prihvaćena. Kako su naveli, koeficijenti za ta radna mjesta ne mogu biti veći od 11,6, koliko iznosi koeficijent načelnika u ministarstvima, pišu Vijesti.

Sindikat zaposlenih RTCG poručio je da je neprihvatljivo da se privilegije povećavaju uskom krugu ljudi, dok se od većine zaposlenih traži strpljenje. Upozorili su da će, ukoliko se ne izvrši korekcija koeficijenata i ne postupi po nalogu Ministarstva finansija, organizovati protest i štrajk ispred zgrade javnog servisa.

Generalni direktor RTCG Boris Raonić nije direktno odgovorio na pitanja o primjedbama Ministarstva, već je istakao da je RTCG jedini medij u Crnoj Gori koji ima kolektivni ugovor i pregovara sa sindikatima o njegovom unapređenju.

Članica Savjeta RTCG Marijana Camović Veličković ocijenila je da menadžment izbjegava da uskladi koeficijente sa preporukama Ministarstva finansija i pokušava da izmjenama Kolektivnog ugovora poveća zarade rukovodstvu. Ona je podsjetila da Ministarstvo finansija odobrava RTCG-u budžet veći od 20 miliona eura godišnje i ima mehanizme da kontroliše trošenje tog novca, prenose Vijesti.

Prema njenim riječima, predloženi koeficijenti favorizovali bi administraciju RTCG u odnosu na ostatak javnog sektora i predstavljali pokušaj nagrađivanja lojalnih kadrova, dok bi zaposleni koji proizvode program dobili minimalna povećanja.