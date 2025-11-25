logo
Autor Dragana Tomašević
0

Vesna Đogani je postala pevačica umjesto Slađe Delibašić, tadašnje supruge densera Đoleta Đoganija

"Imala sam 12 godina": Izjava Vesne Đogani šokirala sve na mrežama, sadašnjeg muža upoznala dok je bila maloljetna

Malo ko zna da su Vesna i Đole Đogani, poznati duo iz istoimenog benda i muž i žena koji su u skladnom braku dobili dvoje djece, upoznali dok je pevačica bila još maloletna.

Đole je od Vesne stariji 18 godina, a ona se prisjetila kako je izgledao njihov prvi susret. Tada je imala samo 12 godina, a na nagovor drugarice odlučila je da upiše Đoletovu plesnu školu.

"Otišla sam kod mame i rekla da mi trebaju pare. Ona je pošla sa mnom u Zemun, do hale gde je gužva, i kod vrata je stajao Đole. Prišla sam i rekla: "Ja sam došla da se upišem". Imala sam 12 godina tada, a on je razgovarao sa svim roditeljima, uvijek je volio da priča i da sve objasni: "Super, svi hoće da se upišu kod mene u školu, ali ne možeš ovako držati pare. Vrati se, ispravi ih, moraš da naučiš da ih ceniš, pa dođi ponovo da se upišeš",  počela je priču Vesna i dodala:

"U tom trenutku, kako da mu to objasniš? Ja, malo ružno pače, mala plava, otišla sam. Ali sam toliko željela da se upišem u tu plesnu školu da sam ispravila pare i vratila se" .

Iako je Vesna zbog problema sa koljenima morala da odustane od baleta, ostala je verna plesu.

"Kada se upišeš, ideš u poslednji red i učiš; ako si bolji, pomeraš se naprijed. Svi su otišli na neki "Mesam", a Baki je ostao da predaje. Kada je vidio kako igram, prebacio me je iz poslednjeg u prvi red jer sam mu bila lijepa i atraktivna. Mislila sam da će me Đole, kada me vidi, vratiti nazad - jer je zaista bio strah i trepet, i ostao je takav i dan-danas. Sledeći trening, Slađa je prolazila, vidjela me i rekla: "Ti, taj pokret, tako treba". Tad smo učili street dance, a ja sam imala predznanje iz baleta, pa me je pohvalila", prisjetila se Vesna, dodajući da je ubrzo uslijedilo razočaranje:

"Prve godine planirali su put u Grčku, ali nisu mogli da me povedu jer sam bila maloletna. Đole je napravio sastanak da objasni ko ide, ko ne ide, i nije znao kako da mi kaže da zbog moje mladosti ne mogu da idem. Rekao mi je: "Odlično igraš, ako ti nešto znači, računam na tebe kada se vratimo. Ako ti ples znači, naša vrata su ti otvorena". Tu tugu ne mogu da opišem. Kada su se vratili, obnovila sam članarinu i od tada je počeo progresivni napredak. Kreću turneje po Srbiji sa Draganom Mirković. Tada sam shvatila život u ovom poslu, i mene je to mnogo privlačilo. Odmalena sam znala da ću biti osoba koja pjeva i igra. Madonna, mjuzikl - sve je to za mene bilo velika inspiracija" - ispričala je Vesna u "Grand specijalu".

 (Grand, MONDO)

vesna đogani Đole Đogani upoznavanje

