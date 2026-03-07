Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Volodimira Zelenskog za prijetnje i ucjene, poručivši mu da prestane sa pritiscima i omogući prolaz mađarskim pošiljkama nafte.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je danas na mreži X poruku upućenu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, u kojoj ga optužuje za prijetnje i ucjene i traži da prestane sa pritiscima i omogući prolaz mađarskim pošiljkama nafte.

"Predsjedniče, primio sam vašu poruku. Prijetili ste mi vojnicima i preko mene cijeloj Mađarskoj. Predsjedniče, to ne prolazi. Prestanite sa tim. Ovo je Mađarska. Mađare se ne može ucenjivati, a mene ne možete zastrašiti. Sinoć su Mađari poručili da ne žele vladu naklonjenu Ukrajini i ne žele proukrajinskog premijera u Mađarskoj.

"Bolji je mir. Prestanite sa ucjenama i prijetnjama. Prekinite naftnu blokadu i pustite mađarske pošiljke nafte. Umjesto pretnji i ucjena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada", poručio je Orban.

Njihov sukob poslednjih dana eskalirao je nakon što je Zelenski na susretu sa novinarima izjavio da bi mogao "dati adresu jedne osobe u Evropskoj uniji" koja koči evropsku pomoć Ukrajini, kako bi je ukrajinski vojnici "pozvali i porazgovarali sa njom na svom jeziku".

U Budimpešti, ali i ostatku EU, to je protumačeno kao aluzija na Orbana, koji se u više navrata sukobljavao sa ostatkom EU oko paketa pomoći Kijevu. Paralelno traje i spor oko energetike, pri čemu mađarska strana govori o "naftnoj blokadi" i tvrdi da se ugrožava snabdevanje.