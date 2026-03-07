Donald Tramp je objavio da se Iran predao susjedima pod pritiskom SAD i Izraela. Nazvavši ih „gubitnicima“, zaprijetio je žestokim udarima na nove mete i potpunim uništenjem zbog lošeg ponašanja.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je žestoku prijetnju na svojoj društvenoj mreži Truth social.

"Iran, koji je propisno razbijen, izvinio se i predao svojim susjedima na Bliskom istoku, uz obećanje da više neće pucati na njih. Ovo obećanje je dato isključivo zbog nemilosrdnog napada SAD i Izraela. Željeli su da preuzmu kontrolu i vladaju Bliskim istokom. Ovo je prvi put u hiljadama godina da je Iran izgubio od okolnih država Bliskog istoka. Rekli su: "Hvala Vam, predsjedniče Tramp". Ja sam odgovorio: "Nema na čemu!"

Iran više nije "Siledžija Bliskog istoka", oni su, umjesto toga, "gubitnik bliskog istoka", i to će ostati decenijama dok se ne predaju ili, što je vjerovatnije, potpuno ne uruše! Danas će Iran biti veoma žestoko pogođen! Pod ozbiljnim razmatranjem za potpuno uništenje i sigurnu smrt, zbog lošeg ponašanja Irana, nalaze se oblasti i grupe ljudi koje do ovog trenutka nisu bile uzete u obzir kao mete. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju!"