Evropska komisija razmatra zaštitne klauzule kako bi spriječila moguće kršenje vladavine prava nakon članstva

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radna grupa za pripremu Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji biće formirana u narednih nekoliko sedmica, a još nije definisano kakve će zaštitne mjere biti dio tog dokumenta, objavio je „Politiko“, pozivajući se na izvore iz Evropske komisije.

Prema tim navodima, Evropska komisija trenutno razmatra modele zaštitnih klauzula koje bi omogućile reagovanje u slučaju nazadovanja u oblasti demokratije i vladavine prava. Cilj je da se spriječi scenario u kojem bi nova članica mogla ugroziti jedinstvo EU u spoljnopolitičkim pitanjima.

Početak rada na ugovoru o pristupanju, kako je ranije najavljivano, očekuje se tokom kiparskog predsjedavanja Savjetu EU, odnosno do kraja juna, a prema izvorima „Politika“ radna grupa bi mogla biti formirana već ovog mjeseca.

Ipak, prema diplomatskim izvorima, Francuska je trenutno jedina država koja još nije dala zeleno svjetlo za početak izrade ugovora. Pariz zauzima oprezan stav prema proširenju EU uoči predsjedničkih izbora 2027. godine.

Među idejama koje se razmatraju je i mogućnost suspenzije prava veta novim članicama ukoliko prekrše temeljne vrijednosti Unije, posebno u oblasti vladavine prava. Još se razmatra i koliko dugo bi takve zaštitne mjere trebalo da ostanu na snazi.

U Evropskoj komisiji smatraju da bi pristupni ugovor Crne Gore mogao postati model za buduće ugovore o pristupanju drugih država kandidata. Pored Crne Gore, članstvu u EU teže i druge zemlje, uključujući Ukrajinu, koja želi da uđe u Uniju do 2027. godine, dok Island razmatra referendum o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu.