"Treba svi da ispaštamo zbog jedne budale": Vesna Đogani se oglasila nakon skandala na dočeku Nove godine

Grupa Đogani trebalo je da nastupa u novogodišnjoj noći u Nemačkoj, ali je došlo do prekida svirke zbog toga što ih organizator dočeka nije isplatio.
Vesna i Đole Đogani doživjeli su neprijatnost na dočeku Nove godine, kada su morali da prekinu nastup i obrate se gostima u sali.
Đole Đogani obratio se prisutnima, kojima su otpevali blok pjesama, i otkrio da će morati da prekinu nastup jer nisu ispoštovani.
Sada se tim povodom oglasila Vesna i otkrila šta se još dogodilo, te je navela da im je ovo samo još jedna lekcija za dalje.
„Upravo smo sletjeli i sada vidim da ima dosta komentara na snimku kod voditelja koji je vodio program. Samo je njemu dao sve pare, a sve ostale nas je zakinuo. Gazda sale, koji je poreklom iz Turske, došao je i rekao: ‘Ja ću vama da prekinem muziku, jer me čovjek nije platio.’ Mi smo onda nakon toga sve isključili i rekli ljudima. Dosta ljudi se sada javlja i on je mnogo ljudi prevario, ali mnogo, a svi su ćutali i niko riječ jednu nije rekao. To stvarno nije fer“, rekla je Vesna i dodala:
"Zbog jedne budale svi da ispaštamo"
"Posle sam se vratila i zbog ljudi sam pjevala još sat vremena i rekla sam neću da zbog jedne budale mi svi ispaštamo. Svima sretna Nova godina, a nama jedna ozbiljna lekcija za ovu. Bitno nam je nakon svega da su se ljudi veselili i da je bilo divno i malo je bez veze što se eto to stavlja u drugi plan", ispričala je pjevačica.
Đole se obratio prisutnima
Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Nemačke gde se Đole obratio prisutnima.
"Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovdje i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pjevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovjek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:
"Vi možete da sjedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promjenite raspoloženje, budite raspoloženi", rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.