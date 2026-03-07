Velike promjene u Zvezdama Granda: Evo ko mijenja Anu Bekutu, stiglo i saopštenje

Zbog Sanje Vučić će se promjeniti pravila.
Večeras počinje četvrti krug muzičkog šoua "Zvezde Granda". Publiku i takmičare očekuju brojni noviteti, s obzirom na to da od ove emisije stupaju na snagu nova pravila, kao i potpuno nova ljestvica za ocejnjivanje od strane stručnog žirija.
Ipak, žiri večeras neće biti u svom standardnom, punom sastavu, Ana Bekuta neće prisustvovati emisiji, a na njenom mjestu će se naći poznata pjevačica Sanja Vučić.
Ana Bekuta iz opravdanih razloga ovog puta ne prisustvuje Zvezdama Granda, ali pjevačica nije ostavila kolege na cjedilu, pa tako ima vjerodostojnu zamjenu.
Inače, Sanja je na vrijeme obavještena o ovim promjenama i rado je prihvatila da se nađe na mjesto onih koji ocjenjuju takmičare.
"Dogovorili smo se da je mijenjam, tako smo na sastanku odlučili. Nema mene Ana Bekuta šta da moli, ja sam tu da mijenjam", rekla je Sanja Vučić.
Voja Nedeljković i Goran Šljivić objasnili su na koji način će funkcionisati glasanje, upravo zbog prisustva svih članova žirija, uključujući i Sanju.
"Do sada je kandidatima bilo potrebno pet glasova da prođu direktno dalje, ali pošto je Sanja danas tu pored svih ostalih, kandidati će morati da osvoje šest glasova da bi se plasirali u naredni krug", rekao je Šljivić.
