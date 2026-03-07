KK Partizan će nekoliko nedelja biti bez Dvejna Vašingtona koji je ponovo povrijeđen.

Samo što je Đoan Penjaroja izjavio da je Partizan posle dugo vremena kompletan pred gostovanje Bosni u ABA ligi, stiglo je novo saopštenje koje će zabrinuti navijače.

Partizan je saopštio da je Dvejn Vašington opet povrijeđen. Amerikanac koji je nekoliko dana bio "zarobljen" u Dubaiju, gdje je otišao na odmor usred početka sukoba na Bliskom istoku, izgleda se vratio povrijeđen sa egzotične destinacije i crno-bijeli će bez njega biti čak nekoliko nedelja.

"Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na dodatne preglede. Pred Vašingtonom je period mirovanja, a posle kontrole će biti potvrđen period do konačnog oporavka", navodi se iz Partizana.

Kako je objašnjeno, u pitanju je "povreda mišića u gornjem dijelu lista noge" i obično znači nekoliko nedelja van tima.

Kako igra Vašington ove sezone?

Dvejn Vašington, koji je sada u Dubaiju više brinuo o tome kako da kupi patike nego o opasnosti u Emiratima, igra svoju drugu sezonu u Partizanu. Prosečno postiže 14,9 poena u Evroligi, uz 2,5 asistencije i 1,5 skokova, uz više od 50 odsto uspešnosti iz igre za dva poena.

Vidjećemo da li će ostati u crno-bijelom taboru i naredne sezone i da li će Partizan planirati ekipu ponovo sa njim, kada mu je ljetos ukazano veće povjerenje nego u prvoj godini.