MUP i MVP razmatrali mogućnosti pomoći, ali zasad nema zahtjeva za uključivanje evropskog sistema

Izvor: x/@LSorecaEU

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova razmatrali su mogućnost korišćenja instrumenata evropske civilne zaštite u slučaju potrebe za evakuacijom crnogorskih državljana iz ugroženih područja na Bliskom istoku, ali Mehanizam civilne zaštite EU za sada nije aktiviran.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da do sada nije bilo zahtjeva Ministarstva vanjskih poslova za pokretanje tog mehanizma, zbog čega se nijesu obraćali nadležnim institucijama u Briselu. Istakli su da su službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje spremni da, ukoliko bude potrebe, pokrenu sve potrebne procedure.

U Ministarstvu vanjskih poslova navode da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a nacionalna kontakt tačka za komunikaciju sa Mehanizmom civilne zaštite EU i da već postoji redovna komunikacija kroz postojeće kanale saradnje.

Iz MVP-a poručuju da pažljivo prate bezbjednosnu situaciju na Bliskom istoku i njen mogući uticaj na crnogorske državljane, te da su od početka krize u kontaktu sa institucijama Evropske unije, partnerskim državama i međunarodnim organizacijama.

Podsjećaju da je Crna Gora već realizovala dva evakuaciona leta – prvi 3. marta iz Šarm el Šeika, kojim su se vratila 72 crnogorska državljanina, i drugi 4. marta na relaciji Dubai–Tivat, kada je u zemlju stiglo 138 putnika, među kojima i državljani drugih država.

Crna Gora je članica Mehanizma civilne zaštite EU od aprila 2015. godine, a njegovim aktiviranjem građanima bi na raspolaganju bili kapaciteti država članica, uključujući i vazduhoplove za evakuaciju i transport.