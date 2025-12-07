logo
"Letjelo bi perje": Vesna Đogani priznala kako bi izgledao susret sa Melinom nakon što je raskrinkala (Video)

"Letjelo bi perje": Vesna Đogani priznala kako bi izgledao susret sa Melinom nakon što je raskrinkala (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Vesna Đogani je nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline otvoreno stala na pjevačevu stranu, a sada je otkrila kako bi izgledao susret oči u oči sa Melinom.

"Letjelo bi perje": Vesna Đogani priznala kako bi izgledao susret sa Melinom nakon što je raskrinkal Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vesna Đogani je nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline otvoreno stala na pevačevu stranu. Ona je svojevremeno ispričala da je "znala šta je Melina radila" i tom izjavom izazvala veliku pažnju domaće javnosti.

"Ja sam u timu koji navija za Harisa Džinovića. Jako mi ga je žao jer je sve ovo što je Melina uradila veoma ružno. Mi smo to znali još ranije iz salona u koji je dolazila. Baš je bila grozna, pričala je naveliko šta radi. Svima se hvalila šta je radila, bili smo u šoku. Baš je bilo grozno, komentarisala sam to i sa drugaricama i sa Đoletom. Htela sam da kažem Harisu, ali Đole mi nije dao, rekao mi je da se ne mešam", rekla je Vesna.

Pevačicu smo sada sreli na aerodromu, pa nam je otkrila šta bi se desilo kada bi nakon svega srela Melinu. Poslušajte šta je rekla:

@mondo.zabavaLetelo bi perje”: Vesna Đogani raskrinkala Melinu Džinović, sad priznala šta bi joj uradila  Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

 Poslušajte šta je Vesna sada rekla o Milici Pavlović nakon dugogodišnje netrpeljivosti:

@mondo.zabava“Aman ljudi sklonite se”: Vesna Đogani bez dlake na jeziku o sukobu Milice Pavlović sa kolegama  Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

