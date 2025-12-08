Jovana Jeremić provocira minićem i mrežastim čarapama: Voditeljka sija od kada je našla novog dečka

Voditeljak Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, a sada je objavila fotografije koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Izvor: Instagram/printscreen/jeremicjovana

Voditeljka Pinka, Jovana Jeremić, ponovo je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što se oglasila usred spekulacija koje kruže o njenom emotivnom životu. Na Instagramu je podijelila emotivnu poruku, koju su mnogi povezali sa Milošem Stojanovićem Tigrom, a ubrzo zatim objavila je i snimak iz noćnog provoda.

Ovoga puta Jovana je privukla posebnu pažnju svojim smelim, upadljivim stajlingom. Pojavila se u kratkoj crvenoj haljini i mrežastim čarapama, dok je cjelokupan izgled upotpunila visokim čizmama preko koljena.

Pogledajte fotografije Jovane Jeremić:

Na Instagramu je objavila i niz fotografija na kojima pozira ispred ogledala u zavodljivim pozama, što je izazvalo lavinu reakcija pratilaca.

"Venera u škorpiji", napisala je ona.

Jovana o novoj vezi

Jovana je nedavno istakla da je ranije previše pričala o svojoj intimi, pa je na pitanje novinara šta ima da kaže o vezi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, otkrila je da će biti uzdržana.

"Ovog puta svoj privatni život neću nikome iznositi. Ni po koju cijenu, zato što je to moje pravo da odlučim da li hoću ili neću da pričam o svom emotivnom životu. Do sada to jesam radila, od ove priče sada, moje trenutne, 35. godine života, to neću više nikada raditi do momenta dok se ne udam i ne budem u drugom stanju. Zašto? Zato što sam se puno opekla iz prethodne veze, puno me je to koštalo. Tu sam bila čistog srca i zdravih namjera, nije se završilo onako kako je negdje cijela javnost očekivala, sudbina je tako htjela, ali više nikada neću licitirati niti dizati drugome rejting niti praviti od nekih ljudi imena preko svog imena i prezimena, ako ne znam da oni sa mnom imaju tu zajedničku budućnost. Ne želim da se eksponiram u tom kontekstu, nema mojih izjava i komentara. Ne želim da se iko ljuti na mene, želim da zaštitim sebe. Svako ko se ljuti na mene što neću da mu pričam o sebi i kome ja skidam gaće i sa kim spavam, to znači da on mene ne poštuje, da me gleda kroz klik. Moj život vrijedi više od klika! Što se tiče mog privatnog života, više nijednu jedinu riječ, dala sam tu riječ pred Bogom i znajte da će to tako biti."