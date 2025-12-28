Na brojnim X objavama navodi da je avion prošao kroz vazdušni prostor Grčke, Italije i Francuske, uprkos postojećoj potjernici Međunarodnog krivičnog suda.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu danas je posle podne sa aerodroma Ben Gurion otputovao za Floridu, gde će se sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Razgovori će se fokusirati na budućnost Pojasa Gaze i aktuelne pretnje od Hezbolaha i Irana.

Netanjahu je iznenadio javnost jer na letu nije imao novinare i nije dao uobičajenu izjavu. Sastanak je peti od januara, a zakazan je na Trampovom imanju Mar-a-Lago sutra u 21.30.

Na društvenim mrežama navodi se da je avion prošao kroz vazdušni prostor Grčke, Italije i Francuske, uprkos postojećoj poternici Međunarodnog krivičnog suda.

BREAKING: The aircraft transporting Netanyahu to Florida for his meeting with Trump flew through the airspace of Greece, Italy, and France, in spite of the existing ICC arrest warrant.pic.twitter.com/H4Axm34QZo — World Source News (@Worldsource24)December 28, 2025

Deluje da je avion išao standardnom transatlantskom rutom, i objava samo ističe da je let bio kroz evropski vazdušni prostor uprkos pravnim ograničenjima.

Ruta je geografski logična, ali pravno - mnogi postavljaju pitanje da li je i ispravna.