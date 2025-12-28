Zbog debakla, Istočna grupa snaga uklonila je cijeli 11. armijski korpus i brigadnog generala Serhija Sirčenka.

Dva ukrajinska komandanta brigada smijenjena su nakon što je pad Siverska otkrio falsifikovanje izvještaja – tvrdili su da su položaji zaštićeni, dok su u stvarnosti bili prazni, što je omogućilo ruskim snagama da lako zauzmu grad.

Pukovnik Oleksij Konoval, komandant 54. odvojene mehanizovane brigade, razriješen je dužnosti, dok je sudbina pukovnika Volodimira Poteškina, komandanta 10. brdsko-jurišne brigade, neizvjesna. Istraga je pokazala da su oba komandanta sistematski slala lažne izvještaje višim komandama.

Zbog debakla, Istočna grupa snaga uklonila je cijeli 11. armijski korpus i brigadnog generala Serhija Sirčenka. Za sektor Siverska formirana je nova taktička grupa „Soledar“ pod komandom brigadnog generala Denisa Majstrenka.

Prema izvorima, komandant Istočne grupe Dmitro Bratiško zahtijevao je simbolično podizanje ukrajinske zastave u Siversku, što je izvedeno dronovima FPV, dok su ruske snage iskoristile gustu maglu da učvrste svoje položaje u gradu.