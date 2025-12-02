logo
"Jovana Jeremić mu je bila švalerka, pomaže joj u karijeri": Bivša drugarica iznijela šok tvrdnje na račun voditeljke

Autor Ana Živančević
0

Vesna Rivas iznijela je šokantne tvrdnje vezane za Jovanu Jeremić.

Izvor: Instagram/rivasvesna

Pjevačica i nekadašnja prijateljica voditeljke Pinka, Vesna Rivas, dala je veoma oštru i kontroverznu izjavu povodom postupka Jovane Jeremić, koja je pred medijima, u svom prepoznatljivom rođendanskom stajlingu, prosipala svetu vodu po podu. Rivas je tom prilikom prokomentarisala i voditelkin ljubavni život.

Rivasova je tada prokomentarisala njen performans, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti. Istakla je da takvo ponašanje smatra neprimjerenim i u suprotnosti sa crkvenim načelima.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

"Na sve to je uzela u tom đavoljem izgledu svetu vodicu i počela da je prosipa na pod. To je strogo zabranjeno po crkvenim kanonima. Ne zabranjeno – nama crkva ništa ne zabranjuje, ali ti ukazuje da ne praviš grijeh da te ne polupa", izjavila je Rivas za Hype.

Vesna je prokomentarisala i goste na Jovaninom rođendanu.

"Pozvala je Dragana na rođendan, pozvala je Voju. Tu je bila i jedna od njenih najvećih ljubavi, jedna švalerska veza, on je njena najveća patnja i tuga što nije uspjela da ga smulja i uvuče u krug muževa. Kad vidiš kako ih je sve dočekala, postavila, vidiš da nje nema u njihovim životima. Voja ima divnu jednu ženicu", rekla je Vesna i dodala:

"On je i sad oženjen, bio je i tad kad je bio s njom. Kada se razveo, mislila je da će biti gospođa, umalo da kažem prezime, ali nije uspjela, on je oženio drugu. On je korektan, puno joj pomaže u karijeri".

"Mogla je sa tom svetom vodicom da prska oko sebe protiv vještica i urokljivih i da popije dva-tri gutljaja, pa da kaže: 'Pomozite mi svi svetci i Gospode Bože, počuvaj me od svih dušmana'. Ne, ona se stavila iznad Boga, kao da ima neku supermoć, samo da se snima i viče 'Umrite dušmani'. To je ozbiljna bolest", poručila je Rivas, ne krijući svoje ogorčenje.

Pogledajte fotografije Jovane Jeremić:

Izvor: Hype/ MONDO

