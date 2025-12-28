Milica Milša napustila bolnicu nakon operacije karcinoma, pa se oglasila: "Otišla sam na vrijeme, čekam rezultate"

Glumica Milica Milša (57) na Instagramu se obratila pratiocima, te otkrila da je juče imala dvije operacije nakon što joj je ustanovljen basocelularni karcinom kože na dva mjesta

Izvor: Youtube printscreen / Novo Jutro

Glumica Milica Milša (57) putem Instagram profila obratila se svojim pratiocima i otkrila da je juče imala dvije operacije nakon što joj je dijagnostikovan bazocelularni karcinom kože na dva mjesta. Milša je ispričala da je promjene na koži primijetila sasvim slučajno.

Trenutno je kod kuće, okružena porodicom, odmara i oporavlja se nakon intervencija.

Milica Milša za "Blic" ističe da je sve prošlo dobro i da se sada odmara kod kuće. „Doktor kaže da je divno kada pacijent dođe na vrijeme. Želim da apelujem na ljude da brinu o svom zdravlju i odmah se jave lekaru. Neka bezazlena tačka na koži može skrivati veći problem. Promjena neće nestati sama od sebe“, poručila je glumica.

Milša je dodala da je reagovala na vrijeme i da je lekar zadovoljan rezultatima intervencija. „Odmaram se i čekam dalje rezultate“, kazala je.

"Kozmetičarka otkrila promjenu na koži"

Glumica je otkrila da joj je kozmetičarka sasvim slučajno primijetila promjenu na koži, a nekoliko dana kasnije i sama je uočila još jednu. Odmah je otišla kod ljekara, koji joj je dijagnostikovao basocelularni karcinom kože na dva mjesta. Juče je imala dvije operacije.

„Dobro je što sam odmah otišla kod ljekara i što su operacije izvedene na vrijeme. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promjene na koži i odmah se jave ljekaru čim primijete nešto sumnjivo. To je ključno za uspješno liječenje. Idemo dalje“, poručila je Milša.