Nakon praznika nastavlja se popločavanje trotoara, dok će centralni dio kolovoza biti posljednja faza radova.

Izvor: MONDO

Rekonstrukcija Ulice slobode, koja je trebala biti završena do kraja decembra, odgođena je, a novi rok za završetak radova je 31. januar, saopštila je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

Najveći dio podzemnih instalacija je završen, a trenutno se betonira podloga za trotoare i priprema postavljanje kamenih ploča. Jedan od izazova bio je korijen drveta koji je onemogućio kopanje na trasi, dok su dodatni problemi riješeni prilikom rekonstrukcije šahtova i vodovodnih priključaka.

Nakon praznika nastavlja se popločavanje trotoara, dok će centralni dio kolovoza biti posljednja faza radova.