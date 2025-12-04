Otkriveno ko je novi dečko Jovane Jeremić: Smuvala Gidrinog sina koji ima hotele po CG, a predstavlja se kao Tigar

Srce Jovane Jeremić ponovo je zauzeto, a ovog puta, izbor je pao na sportistu

Jovana Jeremić, po svemu sudeći, više nije sama. Iako se neko vreme šuškalo da se pomirila sa bivšim partnerom Draganom, no, na ovu priču je stavljena tačka.

Podsetite se kako je par izgledao tokom veze:

Voditeljka je sada navodno uplovila u novi ljubavni odnos sa Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.

Pored sporta, Miloš se navodno bavi i biznisom. Priča se da u Crnoj Gori ima nekoliko hotela koje je stekao zahvaljujući boks karijeri. Oni koji ga poznaju opisuju ga kao visokog, mišićavog i uvek spremnog za trening.

Gidrin naslednik ne krije da je boks, pored tenisa, jedan od najplaćenijih sportova. Pohvalio se i hotelom koji je otvorio u Crnoj Gori zahvaljujući sportskim uspesima.

- Boks je najplaćeniji sport na planeti. Svoj hotel sam izgradio u Crnoj Gori zahvaljujući uspesima u boksu. Kod nas je manje plaćeno, ali može da se uspe - rekao je pre za Alo.

