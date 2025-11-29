logo
Mitrović podelio otkaze u pozorišu: Jovana Jeremić odmah reagovala i ugostila glumce u emisiji

Mitrović podelio otkaze u pozorišu: Jovana Jeremić odmah reagovala i ugostila glumce u emisiji

Autor Ana Živančević
0

Jovana Jeremić razgovarala je sa Grigoijem Jakšićem i Tijanom Milanov.

Jovana Jeremić ugostila u emisiji nakon štoje Mitrović podelio otkaze Izvor: Youtube printscreen/ Novo jutro

Nakon što je Željko Mitrović odlučio da raspusti čitavu postavu Odeona i uruči otkaze glumcima, stigla je važna vest koju je javnosti prenela Milica Mitrović. Iako je snimanje igranih programa privremeno obustavljeno do januara, serija na kojoj su glumci dugo radili ipak počinje da se emituje od ponedeljka, 1. decembra.

Jovana Jeremić ugostila je u jutarnjem programu dvoje glumaca Grigoija Jakšića i Tijanu Milanov iz Željkove produkcije.

Iako je čitava postava Odeona formalno raspuštena, čini se da su glumci koji rade na seriji ipak zadržani u produkciji, pa će nastaviti sa svojim ulogama.

Jovana progovorila o otkazima

"Nikad se ne bojim za svoju poziciju nigde, zato što znam kako radim posao i kakav sam čovek. Mene su svi zvali da prokomentarišem Željkove odluke. Ja nisam Željkov ni portparol ni pi-ar, ali sve što je od Željka ja to prihvatam, jer on je jako pravedan i dobar čovek čiju dobrotu mnogi često iskorišćavaju, misleći da on ne vidi neke stvari, ali on sve vidi, samo je pitanje kada će da odreaguje i kada će da bude ono što bih ja rekla 'pod mač bato'. Što se cele te situacije tiče, nikad ne strahujem, posebno ne sada zato što svoj posao obavljam časno i pošteno, 24 sata sam dostupna. Kada je čovek ispravan, lojalan nema čega da se boji. Ja sam svoju stranu izabrala i kod mene je ili crno ili belo. Za to je potrebno imati hrabrosti i stav u životu, ali moraš da imaš kičmu i žena sa stavom. Stvarno sebe u tom kontekstu ne vidim ugroženom", rekla je ona.

"Lojalnost je odlika najskupljih ljudi, ne očekujte lojalnost kod jeftinih ljudi ni na rasprodaji. Ja sam Škorpija, meni je lojalnost najvažnija. Meni čovek može da napravi greške, ali ako je lojalan i iskren i ako nije imao pokvarenu nameru, preko svega mogu da pređem, osim preko izdaje. U životu mi se desilo da doživim mnoge izdaje, pa čak i od najbližih koje nisam očekivala. Ja znam o čemu Željko govori i na šta je mislio. Kada doživite da vas izda neko koga najviše volite i kome najviše verujete, kada to preživite, onda drugačije gledate na svet i puštate ljude u svoje okruženje. Mi svi na televiziji funkcionišemo kao porodica i to treba tako da ostane. Ko želi da funkcioniše van porodice, ima pravo na to, ali mora da izađe i da kaže svoj stav i sa kičmom iznese. Svako ima pravo izbora, ali ne mogu da se igraju duple igre. Ja to ne podnosim."

