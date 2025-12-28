Strukovna udruženja upozoravaju da ovakav način prodaje, bez stručnih savjetnika i konkurentne ponude, nije u skladu s dobrom praksom i evropskim standardima.

Izvor: Crnogorska plovidba

Prodaja brodova „Kotor“ i „21. maj“ danskoj kompaniji „K/S Navision Group“ izazvala je kritike zbog nedostatka transparentnosti. Ukupna cijena od 13,2 miliona dolara, prema stručnjacima, bila je oko trećinu niža od tržišne vrijednosti, dok se proces nije sprovodio preko međunarodnih brokera ni uz javni tender.

Advokatska kancelarija „VRD Legal“, angažovana za pravne poslove, nije imala dokazane reference u međunarodnom pomorskom pravu, a menadžment kompanije tvrdi da je hitnost bila razlog za njihov izbor. Strukovna udruženja upozoravaju da ovakav način prodaje, bez stručnih savjetnika i konkurentne ponude, nije u skladu s dobrom praksom i evropskim standardima.

Udruženje pomorskih kapetana i stručnjaci smatraju da je postupak mogao prouzrokovati višemilionsku štetu, te pozivaju nadležne institucije da istraže zakonitost prodaje i odluka Vlade Crne Gore.