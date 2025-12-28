Ovo je bila poslednja želja Brižit Bardo: "Tek posle moje smrti, ljudi će prepoznati da sam bila pionir"

Brižit Bardo, koja je preminula danas u 92. godini života, odlučila je da bude sahranjena dalje od porodičnog groblja, kako "gomila idiota ne bi oštetila grob mojih roditelja, baba i deda".

Brižit Bardo, koja je preminula danas u 92. godini života, odlučila je da bude sahranjena dalje od porodičnog groblja, kako "gomila idiota ne bi oštetila grob mojih roditelja, baba i deda".

"Nemam nikoga više, svi su preminuli", rekla je ikona francuske i evropske kinematografije Brižit Bardo prije nekoliko mjeseci.

Poslednjih nekoliko godina bilo je teško za Brižit Bardo, koja je izgubila mnogo prijatelja - Alena Delona 2024. godine, potom prijatelja, novinara Kristijana Brenkura, pa druga iz detinjstva Pjera Kovila. Teško joj je pao i odlazak Klaudije Kardinale i Žan-Pola Belmonda, prenijeli su francuski mediji.

Zvijezda filmova "Prezir" i "I Bog stvori ženu" pridružila im se danas, 28. decembra 2025. godine, u 92. godini. Međutim, u maju 2025. godine, glumica je dala intervju za BFM TV, tokom kojeg je ponudila ohrabrujuće vijesti o svom zdravlju.

"Veoma sam dobro", istakla je nakon što je prethodne godine malo uplašila svoje fanove kada joj je pozlilo zbog ekstremne vrućine. Nekoliko mjeseci kasnije, nekoliko puta je hospitalizovana, a nikad nije otkriveno zbog čega.

"Tek posle moje smrti, ljudi će prepoznati da sam bila pionir"

Brižit Bardo je uvek bila jasna u pogledu kraja svog života: "Verujem da će tek nakon moje smrti, nažalost, ljudi prepoznati da sam bila pionir", naglasila je u intervjuu za Le Monde 2018. godine.

"I da je, odustajući od svog statusa međunarodne zvijezde za životinje, najpoznatija Francuskinja na svijetu vodila, svim srcem i svom snagom, izvanrednu bitku", dodala je.

Mnogo prije objave o njenoj smrti, napravila je aranžmane za svoju sahranu i savršeno dobro je znala gdje želi da bude sahranjena. Filmska diva dugo poznata kao B.B. otkrila je da želi da bude sahranjena u bašti svog imanja, La Madrag, u regionu Var.

"Izabrala sam malo mjesto, blizu mora, koje su odobrile vlasti", objasnila je.

“J’ai horreur de la mort, parce que la mort est une horreur”



➡️ En 1983, l’actrice Brigitte Bardot évoquait la mort. Elle est décédée à l’âge de 91 ans, a-t-on appris ce dimanche 28 décembre 2025.pic.twitter.com/c16xmQ6hks — INA.fr (@Inafr_officiel)December 28, 2025

"Ne želim da budem sahranjena na groblju u Sen Tropeu"

Brižit je takođe rekla da ne želi da bude sahranjena na groblju u Sen Tropeu, "gdje bi gomila idiota mogla da ošteti grob mojih roditelja i baba i deda. Želim da budu ostavljeni na miru".

Takođe je planirano da njeno imanje bude pretvoreno u muzej, gde će obožavaoci moći da odaju počast i gdje bi se prikupljala sredstva za Fondaciju Brižit Bardo.

Ona je izjavila da želi samo svoje ime, prezime, datume rođenja i smrti i krst ugraviran na njenom nadgrobnom spomeniku.

"Ništa više", izjavila je časopisu Point de Vue 2020. godine.

Brižit Bardo je takođe planirala budućnost svoje, istoimene fondacije, koja se bavi zaštitom životinja, i svog imanja, La Madrag:

"Postaće muzej. Za dva ili tri eura, koja će ići fondaciji, javnost će moći da posjeti moju ribarsku kućicu, koja će biti ostavljena kakva je bila. Prihvatam aspekt 'mjesta hodočašća'".