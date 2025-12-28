Napad je izvela 1. Odvojena centrala snaga bespilotnih sistema (ranije 14. Odvojeni puk), a komandant Robert Brovdi potvrdio je da je najmanje 51 ruski vojnik poginuo, dok je 74 ranjeno. Precizan broj nestalih još nije poznat.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Ukrajinske trupe dronova izvele su noćni ciljani napad na ruski vojni objekat u selu Berđanske, Donjecka oblast, pri čemu je prema tvrdnjama Kijeva neutralisano više od 120 pripadnika elitnih GRU jedinica.

U operaciji su korišćeni ukrajinski dronovi FP-1 i FP-2, a pogođeno je pet objekata, uključujući privremeni komandni centar brigade. Ako se potvrde izveštaji, ovo bi bio jedan od najvećih gubitaka GRU tokom jedne noći u istoriji.