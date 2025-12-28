Napad je izvela 1. Odvojena centrala snaga bespilotnih sistema (ranije 14. Odvojeni puk), a komandant Robert Brovdi potvrdio je da je najmanje 51 ruski vojnik poginuo, dok je 74 ranjeno. Precizan broj nestalih još nije poznat.
Ukrajinske trupe dronova izvele su noćni ciljani napad na ruski vojni objekat u selu Berđanske, Donjecka oblast, pri čemu je prema tvrdnjama Kijeva neutralisano više od 120 pripadnika elitnih GRU jedinica.
Napad je izvela 1. Odvojena centrala snaga bespilotnih sistema (ranije 14. Odvojeni puk), a komandant Robert Brovdi potvrdio je da je najmanje 51 ruski vojnik poginuo, dok je 74 ranjeno. Precizan broj nestalih još nije poznat.
U operaciji su korišćeni ukrajinski dronovi FP-1 i FP-2, a pogođeno je pet objekata, uključujući privremeni komandni centar brigade. Ako se potvrde izveštaji, ovo bi bio jedan od najvećih gubitaka GRU tokom jedne noći u istoriji.
The Birds of the USF pecked elite GRU personnel.— 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds)December 28, 2025
Overnight on December 26, the Birds of the@1uas_armyof the USF struck elite GRU personnel of the 14th GRU Brigade in Berdianske, Donetsk Oblast.
More than 120 were killed or wounded, according to confirmed operational…pic.twitter.com/gb0V02PFOv