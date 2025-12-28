Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko istakla je da je veća otvorenost prema javnosti jedan od dugogodišnjih zahtjeva stručne i civilne javnosti, te da objavljivanje ovog spiska predstavlja važan iskorak u tom pravcu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore prvi put je javno objavio spisak neriješenih predmeta iz oblasti normativne kontrole, koji se odnose na ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona i podzakonskih akata, saopšteno je iz te institucije.

Kako je najavljeno, spisak će ubuduće biti kvartalno ažuriran i dostupan javnosti, s ciljem jačanja transparentnosti rada Suda.

Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko istakla je da je veća otvorenost prema javnosti jedan od dugogodišnjih zahtjeva stručne i civilne javnosti, te da objavljivanje ovog spiska predstavlja važan iskorak u tom pravcu.

„Objavljivanjem spiska neriješenih predmeta iz oblasti normativne kontrole, svaki građanin ima mogućnost da vidi koji su zakoni i podzakonski akti osporeni pred Ustavnim sudom, kao i koliko dugo traje postupak odlučivanja“, kazala je Armenko.

Ona je pojasnila da je u prethodnom periodu prioritet Suda bio rješavanje ustavnih žalbi, gdje je ostvaren značajan napredak, budući da trenutno nema neriješenih žalbi starijih od dvije godine. To, kako je navela, otvara prostor da se u narednom periodu veća pažnja posveti normativnoj kontroli.

„Plan je da se tokom 2026. godine dominantno radi na predmetima iz ove oblasti, što je od posebnog značaja u kontekstu evropskih integracija i potrebe usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije“, poručila je Armenko.

Prema podacima koji su objavljeni uz spisak, pred Ustavnim sudom se trenutno vodi 161 predmet u kojem se osporavaju zakoni, kao i 187 predmeta koji se odnose na podzakonske akte. Najstariji neriješeni normativni predmet datira iz 2018. godine.

Spisak neriješenih predmeta dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ustavnog suda Crne Gore.