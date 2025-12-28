Iako je objavljeno hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i izveštaje iz istrage, ili su značajno izmenjeni ili potpuno tajni.

Izvor: House Oversight Democrats/X/@Chesschick01/

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je prvi set dugo iščekivanih dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Spisi, koji sadrže fotografije, video materijale i istražne dokumente, objavljeni su nakon što je Kongres donio zakon o njihovoj potpunoj objavi.

Iako je objavljeno hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i izveštaje iz istrage, ili su značajno izmenjeni ili potpuno tajni.

Heraldik Ljubodrag Grujić istakao je na Kurir televiziji da objavljeni materijali otkrivaju povezanost uticajnih ličnosti s Epstajnom, uključujući i poznate akademike i javne ličnosti. Grujić navodi da dokumenti pokazuju koliko je američko društvo upleteno u mrežu moći i uticaja i da Epstajnova ostrva služe za konsolidaciju njegove mreže kontakata.

Prema dokumentima, nijedna žrtva u podnescima direktno ne optužuje Donalda Trampa za zločine Epstajna. Tramp je ranije izjavio da je bio prijatelj Epstajna, ali da su se razišli oko 2004. godine i negirao je bilo kakvu povezanost s njegovim zločinima.

Grujić naglašava da Tramp i dalje ima podršku većine svog biračkog tijela, iako je dio glasača uznemiren objavom dokumenata.

Najvažniji Epstajnovi fajlovi objavljeni u decembru 2025:

3. decembar: Video i fotografije kuće na privatnom ostrvu;

12. decembar: Fotografije Trampa, Klintona i bivšeg princa Endrua;

18. decembar: Dokumenti sa odvratnim fotografijama žena i gnusnim porukama ispisanim po njihovim tijelima.