Jovana Jeremić tek sad priznala zašto je raskinula sa Draganom: Pekar joj rekao ne, a ona ga sad javno ponizila

Autor Jelena Sitarica
0

Jovana Jeremić progovorila je o bivšem partneru, potvrdivši ono što se u javnosti šuškalo već neko vrijeme

Pekar joj rekao ne, a ona ga sad javno ponizila Izvor: TikTok

Voditeljka Pink televizije Jovana Jeremić podigla je ogromnu prašinu skandaloznim izjavama tokom nedavnog gostovanja na "Sikter" kanalu, ali je tom prilikom otkrila i nešto o čemu se mjesecima spekulisalo - da li se pomirila sa Draganom i koji je razlog raskida. 

Podsjetimo, iako se dugo šuškalo da par staje na "ludi kamen", umjesto vjeridbe i vjenčanja došlo je do kraha ljubavi. Međutim, Dragan se nakon toga pojavio na nekim proslavama voditeljke gdje su bili veoma bliski. 

Pogledajte kako su izgledali na poslednjoj proslavi rođendana:

Jeremićeva sada priznaje da ipak nije došlo do pomirenja. 

"Ja sam slobodna trenutno, to želim da kažem, da sklonim sve lažne priče da imam nekog - izjavila je voditeljka otkrivši i zašto su stavili tačku na ljubav. "

Kako je više puta isticala javno, ona želi brak i proširenje porodice, no od Stankovića to nije dobila, te ga je sada i ponizila odgovorom.

" Želim da moj budući partner bude ime i prezime, da ga ne pravim ja. Posle razlaza sa Draganom sam shvatila tu jednu moju grešku. Ne čekam treći sastanak, na prvom ti kažem brak i djeca. Jesi li ti spreman da imaš brak i djecu? Jesi ili nisi? Nisi? Sledeći! Želim porodicu, ne želim svoju mladost da proćerdam kao što to rade mnogi u ovom javnom svijetu misleći da ima vremena. Nema vremena "rekla je Jovana Jeremić.

Podsjetite se i kako su izgledali tokom veze:

Tagovi

Jovana Jeremić dragan stanković raskid

