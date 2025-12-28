Na snimku su i lideri poput Si Đinpinga, Donalda Trampa, Kima Džong Una i Viktora Orbana, koji dobijaju obične poklone, dok se Zelenski pojavljuje iza rešetaka, vidno uspaničen.
Zvaničan nalog ruske ambasade u Keniji objavio je šokantan video napravljen pomoću veštačke inteligencije, na kojem predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski „za poklon“ dobija zatvorske lisice.
Na snimku su i lideri poput Si Đinpinga, Donalda Trampa, Kima Džong Una i Viktora Orbana, koji dobijaju obične poklone, dok se Zelenski pojavljuje iza rešetaka, vidno uspaničen.
„Božićna sezona je vreme darivanja, kada Rusija vodi računa da svi njeni prijatelji dobiju nešto lepo i da budu dobro i veselo. Što se tiče onih nevaljalih, i oni će dobiti ono što im sledi“, navodi se u saopštenju ambasade.
Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.— Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya)December 28, 2025
As for the naughty ones, they too will get what is coming for them.pic.twitter.com/NqRnm0v3BG