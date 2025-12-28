Na snimku su i lideri poput Si Đinpinga, Donalda Trampa, Kima Džong Una i Viktora Orbana, koji dobijaju obične poklone, dok se Zelenski pojavljuje iza rešetaka, vidno uspaničen.

Izvor: Profimedia

Zvaničan nalog ruske ambasade u Keniji objavio je šokantan video napravljen pomoću veštačke inteligencije, na kojem predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski „za poklon“ dobija zatvorske lisice.

„Božićna sezona je vreme darivanja, kada Rusija vodi računa da svi njeni prijatelji dobiju nešto lepo i da budu dobro i veselo. Što se tiče onih nevaljalih, i oni će dobiti ono što im sledi“, navodi se u saopštenju ambasade.