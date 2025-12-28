Za zakon je glasalo 140 poslanika, protiv je bilo 10, dok je 18 bilo uzdržano.

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Mađarski parlament danas je velikom većinom usvojio zakon kojim se zabranjuje proizvodnja i distribucija laboratorijski uzgojenog, odnosno vještačkog mesa. Zabrana se odnosi na proizvode dobijene izolacijom ili uzgojem ćelija i tkiva životinja u vještačkim uslovima, van živog organizma.

Za zakon je glasalo 140 poslanika, protiv je bilo 10, dok je 18 bilo uzdržano.

Zabrana se, međutim, ne odnosi na biljne zamjene za meso koje se proizvode od biljnih proteina poput soje, graška ili pšenice, uz dodatak vode i drugih sastojaka. Takođe, izuzetak od zabrane predviđen je za medicinsku i veterinarsku upotrebu.

Inicijativa za zabranu laboratorijski uzgojenog mesa pojavila se još prošlog ljeta, kada je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo javnu raspravu o tom pitanju. Iako je potom uslijedio period bez značajnijih pomaka, prijedlog zakona je u martu ove godine parlamentu podnio zamjenik premijera Žolt Šemjen, uz podršku ministra poljoprivrede Ištvana Nađa.

Mađarsko Ministarstvo poljoprivrede godinama upozorava da vještačko meso otvara brojna pitanja i izazove, ističući potencijalne rizike po bezbjednost hrane, zdravlje ljudi i životnu sredinu. Prema njihovim navodima, proizvodnja ovakvog mesa ima i značajan ekološki otisak, kao i negativan uticaj na društvene nejednakosti.

Još tokom 2024. godine zabrana je obrazlagana potrebom zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine, ali i očuvanjem održive poljoprivrede i tradicionalnog ruralnog načina života. U najnovijem zakonu dodatno se naglašava da nove tehnologije koje odstupaju od tradicionalne proizvodnje hrane mogu ugroziti osnovne društvene vrijednosti, te da za sada ne postoje dovoljno jasni odgovori na sve izazove koje one nose.

Pitanje laboratorijski uzgojenog mesa ranije je komentarisao i premijer Viktor Orban, koji je u jednom od obraćanja naveo da, prema njegovim riječima, Evropska unija želi da nametne sintetičko i genetski modifikovano meso umjesto svježih, domaćih proizvoda.