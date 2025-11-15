Emina Jahovič pričala je o svom brendu.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Pjevačica Emina Jahović prije nekoliko godina lansirala je svoj sopstveni brend, koji je, nažalost, morala da zatvori. Iako je njen kozmetički brend u početku izazvao veliko interesovanje i delovalo je da sve ide u dobrom pravcu, uprkos trudom i ulaganjima, posao na kraju nije opstao.

Emina je sada iskreno progovorila o tom iskustvu i podijelila sve okolnosti koje su dovele do gašenja njenog biznisa.

Pogledajte fotografije Emine Jahović:

Vidi opis Kako je propao milionski biznis Emine Jahović: Pjevačica detaljno otkrila šta je dovelo do zatvaranja firme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

"Moja maskara se proizvodila u istoj farbici gde se proizvod i 'Saint Laurent'. Znači, ja nisam željela da žene koje kupuju 'YaEmina beauty' stavljaju bilo šta na svoje trepavice, bilo kakav puder. Nisam željela da sutra, kada izađe moja šminka, da se na bilo koji način žene pojave sa alergijama i problemima. Mi smo imali nevjerovatan marketing i sve je prošlo kroz sve moguće testove, ali nažalost, firma nije mogla da izdrži pet godina pandemije, kao i sve ostale manje firme", rekla je pjevačica u "Tel cast".

Emina Jahović uporedila je život u Istanbulu i Srbiji, ne krijući da razlika velika.

"Beograd, Novi Pazar ili Istanbul? Pa, svaki ima nešto što nemaju drugi. To je tako. Živjeti u inostranstvu, to je... Tek sam shvatila šta je nostalgija. Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu. Imam mnogo veliku familiju, neke od njih nikad nisam ni vidjela! A toliko smo blizu... To je nevjerovatno. Stalno mamu pitam: 'Šta je bilo, mama, ko se rodio, ko se porodio, ko se ženi, ko se udao...'. Pitam je, jer pojma nemam! Ne jer neću da znam, nego je prevelika porodica! Volim da moje sestre, rođake, dođu kod mene na kafu, da nam se djeca druže. Ja ovde u Turskoj imam neka druženja, ali to nikad nije isto kao kad su to tvoji", istakla je Emina tad.