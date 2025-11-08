logo
Menadžer Saše Kovačevića čačnuo Eminu jer ga nije zvala na koncert: Objasnio sve u samo dvije reči

Autor Ana Živančević
0

Menadžer Saše Kovačevića oglasio se nakon koncerta Emine Jahović.

Menadžer Saše Kovačevića čačnuo Eminu jer ga nije zvala na koncert: Objasnio sve u samo dvije reči Izvor: Instagram/ yaemina

Pjevačica Emina Jahović sinoć je oduševila publiku spektakularnim nastupom u Sava Centru. Iako je na bini imala brojne kolege s kojima je snimila duete, mnoge je iznenadilo što se među gostima nije našao Saša Kovačević.

Pogledajte fotografije sa koncerta Emine Jahović:

Nakon koncerta, Emina je pojasnila da nije bilo moguće da pozove sve kolege i da je pažljivo odabrala goste za ovaj koncert.

Na vijest je reagovao Sašin menadžer, poznatiji kao Gale, koji je na svom Instagram profilu podijelio naslovnice sa izjavama Emine Jahović. Uz objavu je u opisu kratko poručio:

"Nisi zvala?", napisao je menadžer.

Izvor: Instagram printscreen

Podsjetimo, pjevačica je nakon koncerta sumirala svoje utiske, i otkrila da nije mogla da ne zaplače.

"Ovo je negdje bio moj povratak, zato što sam ja sa albumom 'Svitanje', malo sam se bila povukla iz muzike, djelimično, ali ne skroz. Ovo je bio moj povratak i publika je bila toliko sjajna, toliko fantastična da jednostavno nisam mogla a da se ne zaplačem. Inače, ja sam mnogo plačljivija, ali sam se uzdržala nekako", rekla je Emina Jahović, pa otkrila kako su njeni sinovi reagovali na koncert.

"Sinovi su igrali, svidjelo im se sve, a onda su se posvađali zbog nekih njihovih razloga. Jedan je okačio drugog na stori, ovaj nije htio i tako... malo su se posvađali, ali su bili oduševljeni mnogo im se svidjelo."

Pogledajte još fotografija Emine Jahović:

