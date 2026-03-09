Novak Đoković savladao Aleksandra Kovačevića

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu.

Đoković je u meču 3. kola savladao Amerikanca Aleksandra Kovačevića sa 2:1, po setovima 6:4, 1:6, 6:4.

U narednom kolu Novak čeka boljeg iz duela Džeka Drejpera i Fransiska Serundola.

Đoković je napravio brejk već u trećem gemu meča i ispostavilo se da mu je to bilo dovoljno za osvajanje prvog seta. Novak je dopustio samo jednu brejk loptu u prvom setu i to već na startu meča u drugom gemu. Nakon toga sjajnim servisima nije dao nikakvu šansu Amerikancu i riješio je prvi set u svoju korist rezultatom 6:4.

U drugom setu, nažalost potpuno druga priča. Kovačević već na startu pravi brejk za 2:0, a u šestom gemu ga potvrđuje i za Đokovića više nije bilo povratka. Amerikanac je ubjedljivo slavio u drugom setu sa 6:1.

U trećem setu prava rovovska bitka. Oba tenisera su čuvala svoj servis sve do desetog gema. Tafda je Novak ponovo zaigrao najbolje kad je bilo najvažnije, uspio da uzme servis rivalu i samim tim dobio meč.