Rat na Bliskom istoku direktno pomaže Putinu da finansira rat protiv Ukrajine.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Zbog naglog skoka cijena barela nafte, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je, prema pisanju lista "Politiko", "pravi i najveći pobjednik" rata na Bliskom istoku. On time direktno finansira nastavak svoje takozvane "specijalne vojne operacije", odnosno rata u Ukrajini koji je 24. februara ušao u petu godinu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je danas ismijevao Donalda Trampa, američkog predsjednika zbog skoka cijene nafte. Nazvao je "Epski bijes", izraelsko-američku vojnu operaciju, "Epskom greškom". Aktuelna naftna situacija trenutno itekako odgovara Rusiji - cijena barela je premašila 100 dolara što je najviša cijena od ljeta 2022. godine.

Why the war in the Middle East may benefit the Kremlin



Rising oil prices have unexpectedly strengthened Russia’s position, Politico reports.



After strikes on Iranian oil infrastructure, shipments through the Strait of Hormuz declined, and global prices rose above $100 per…pic.twitter.com/1KmRLBZ184 — NEXTA (@nexta_tv)March 9, 2026

Putin i Tramp su danas razgovarali telefonom o ratu na Bliskom istoku - Putin je iznio Trampu niz brzih i diplomatskih rešenja za kraj rata. Međutim, Putin je odlučio da izda Iran i da se ne umiješa direktno u rat na Bliskom istoku iako američke vojno-obavještajne službe tvrde da posjeduju informacije da Moskva obavještajno pomaže Teheranu.

Kako rat na Bliskom istoku finansira Putinov rat u Ukrajini?

Rusija osjeća ekonomsku krizu zbog rata u Ukrajini koji je nedavno ušao u petu godinu. Međutim, skok barela nafte je došao "u pravi čas" prema navodima pomenutog lista jer će time Rusija moći da ojača svoju pregovaračku poziciju u pregovorima oko cijene izvoza nafte, prije svega Indiji i Narodnoj Republici Kini. Analitičari smatraju da bi Rusija mogla da snizi cijenu i da je ponudi Evropi, ali su se u Kremlju odlučili da "podebljaju" iznos koji traže od svojih najbližih saveznika - Kine i Indije.