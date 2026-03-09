Aleksandra Prijović se javno obratila Mariji Šerifović: "Ovo je jedan od rijetkih snimaka koje imam"

Aleksandra Prijović nije krila oduševljenje nastupom svoje koleginice.

Izvor: MONDO

Aleksandra Prijović, popularna muzička zvijezda, sinoć je prisustvovala koncertu svoje koleginice Marija Šerifović u srpskoj prijestonici. Nakon sjajne večeri, Aleksandra se oglasila na društvenim mrežama gdje je podijelila utiske i oduševljenje nastupom.

"Rijetko će da vam se desi da osetite ovakvu emociju, energiju i glas... Ja sam dušom uživala i hvala ti. Ovo je jedan od rijetkih snimaka koje imam jer sam "samo" uživala. Ove koncerte ne smijete da propustite", napisala je ona.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Podsjetimo, Marija Šerifović je nakon trećeg koncerta u Sava centru razgovarala sa medijima i otkrila kako je izgledala priprema za nastupe pred beogradskom publikom.

Pogledajte 00:20 Aleksandra Prijovic poslednja stigla na koncert Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Bilo mi je teško da odaberem šta izvodim, muzika je to uz koju sam odrasla i to je nešto što mi se sad pjeva. 'Druga strana ploče' kao koncept postoji od 2018. godine. Vidjela sam juče u publici mnogo svojih prijatelja sa Balija. Oduševila sam se. Nekretnina tamo? Sve i da jesam htjela jednu tamo, ne bih vam rekla, neću to pričati ovako, to je mjesto koje ću često posjećivati u narednim godinama", kazala je Marija Šerifović.

"Važno mi je bilo da donesem nešto novo na sceni. Ovo je tehnički najzahtevniji koncert u Sava Centru ikada. Drago mi je da smo u tome uspjeli. Ne plačem na bini, ne dozvoljava mi ego da pokažem emotivnu stranu. Od oktobra prošle godine sam donijela odluku da ne nosim crnu boju, makar ne na koncertima", istakla je ona.